Após mais uma defesa triunfante de seu indiscutível título dos super-médios, Canelo Alvarez se encontra no centro das atenções mais uma vez.

Após sua recente vitória sobre Jaime Munguia, há muitas especulações sobre quem será o Sensação do boxe mexicano enfrentará a seguir.

Enquanto muitos olhos estão fixos em um confronto com uma estrela em ascensão David Benavidezoutro nome emergiu das sombras, atormentando os fãs com a perspectiva de um confronto histórico.

Entra Terence Crawford, o rei do peso por peso, cujas aspirações de enfrentar Álvarez acenderam o fervor no mundo do boxe.

Com Alalshikho presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Sauditaapoiando a ideia, a possibilidade de um Canelo-Crawford luta em dezembro ou Janeiro parece grande.

Falando sobre uma possível briga no Médio OrienteCanelo disse ESPN antes de o Não me mate lute que tudo é possível.

“Seria algo diferente para mim. Outros gostaram (lutar na Arábia Saudita) porque envolve mais dinheiro, mas não preciso, em qualquer lugar que luto me saio muito bem, então estou tranquilo.”

Questionado se o rival proposto é Crawford e ele recebe uma oferta atraente Boxeador mexicano disse “Eu não tenho nenhum problema com isso”.

Para Crawfordisso representa o desafio final, uma chance de gravar seu nome nos anais da história do boxe.

O Nebrasca nativo, recém-saído de sua vitória sobre Errol Spence Jr.está pronto para enfrentar Israil Madrímov em Agostoum trampolim crucial em seu caminho para um confronto potencial com Álvarez.

Subindo três categorias de peso para enfrentar o formidável Álvarez não seria pouca coisa para Crawford.

No entanto, alimentado pela ambição e pelo desejo de grandeza, ele parece não se intimidar com a difícil tarefa que tem pela frente.

Com o fascínio dos quatro cinturões de Alvarez acenando, Crawford vê a oportunidade de consolidar seu legado como um dos maiores nomes do boxe de todos os tempos.

Crawford precisa subir três categorias de peso

Contudo, o caminho para uma Canelo-Crawford o confronto não é isento de obstáculos.

Crawford deve primeiro enfrentar o desafio colocado por Madrímovum oponente formidável por si só.

Um deslize poderia inviabilizar os grandes planos traçados por Alalshikh e sair Crawford’s sonhos em frangalhos.

No entanto, em meio à excitação e à expectativa, as perguntas permanecem sem resposta.

Pode Crawford dê o salto do peso meio-médio para o super-médio e saia vitorioso contra Álvarez?

Vai Álvarezacostumado a dar as cartas, deixa-se influenciar pela perspectiva de enfrentar Crawford no que promete ser um evento de grande sucesso?