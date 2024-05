‘Canelo’ rebate suas eternas críticas: ‘Nunca será suficiente para algumas pessoas’

Fou pela primeira vez na história do boxe, Saul ‘Canelo’ Alvarez e Jaime Munguia serão os dois primeiros mexicano boxeadores da história para lutar por todos os cinturões dos Super Médios. Um evento que nunca aconteceu antes enquanto todo o mundo do boxe assiste. Alvarez não está lutando contra um desleixado, na verdade ele está enfrentando um Lutador 43-0 que tem 34 nocautes em seu currículo e múltiplas defesas de título dos médios leves. Todo mundo sabe que essa luta é um novo risco para Canelo mas isso nunca será suficiente para os seus críticos. Nesta época de veterano de sua carreira, Alvarez já sabe que nunca conseguirá agradar a todos.

Canelo não enfrentará Benavidez por menos de US$ 150 milhões

A razão Álvarez tem respondido às suas críticas é porque um deles está promovendo seu rival para sábado. Oscar de la hoya tem um passado com Alvarez devido ao relacionamento de uma década que tiveram entre 2010 e 2020. As coisas não terminaram bem e Canelo quase deu um soco no fundador da Golden Boy Promotions na coletiva de imprensa que deram. Após o incidente, De la Hoya continuou pressionando para que o campeão lutasse David Benavidez enquanto Canelo diz que não lutará com ele por menos de US$ 150 milhões. Isso lembra a época em que Alvarez abordou todas as críticas que continua recebendo de muitos que não valorizam seu lugar na história do boxe.

Em declarações à ESPN, Canelo disse: “Acho que é uma época diferente para mim. Se você ver minha história, é sempre outra pessoa [fans want me to face] quando eu tenho uma briga. … Agora mesmo com Benavidez. Está sempre lá. Então, eu realmente não me concentro mais nisso porque nunca será suficiente para algumas pessoas. Sempre luto com os melhores e estou feliz com minha carreira e estou em posição [where] Posso fazer o que quiser porque luto por isso. Eu me sacrifico e… mereço essa posição por tudo que fiz antes.”