Cantor de Diddy-Dirty Money diz que artistas bad boy fracassados ​​são funcionários descontentes

Kalenna não apenas elogiou seu tempo trabalhando com Diddy, mas também zombou dos ex-alunos do Bad Boy que o culparam por estagnar suas carreiras… o que era um tema recorrente no artigo da RS.

Ex-artistas de Bad Boy The LOX e Yung Joc quase evitou ataques de violência discutindo publicamente com Diddy e Marcos Curry formou todo o seu livro de memórias de 2009, “Dancing with the Devil: How Puff Burned the Bad Boys of Hip-Hop”, em torno de seu suposto pesadelo com a gravadora.