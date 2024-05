Capitão do USWNT, Horan: ‘Incrível’ Hayes finalmente com a equipe

A nova técnica feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, se descreve como uma personalidade como nenhuma outra. Depois de seis meses de espera pela chegada dela, os jogadores do USWNT finalmente estão vivenciando isso no campo de treinamento pela primeira vez esta semana.

“Acho que para mim é só [having] o líder novamente, e a voz e quando você entra em campo é incrível”, disse a capitã do USWNT Lindsey Horan na quinta-feira. “Você ouve algumas piadas aqui e ali, mas [she’s] apenas exigindo muito de nós e mantendo o padrão, mas também o feedback positivo de incentivo e dando-nos vozes também.”

Horan e a defensora do USWNT, Naomi Girma, falaram com a mídia na quinta-feira e optaram por manter alguns dos detalhes mais delicados em sigilo, mas os últimos dias incluíram reuniões individuais e de grupo, juntamente com exercícios de formação de equipe para um grupo que se prepara para as Olimpíadas em menos de dois meses.

“Eles estão tendo reuniões individuais com todos apenas para conhecê-los pessoalmente”, disse Girma na quinta-feira, antes do primeiro de dois amistosos contra a Coreia do Sul, no sábado. “E acho que quando você tem esse relacionamento pessoal, é sempre melhor entre a equipe e os jogadores e acho que isso vai nos ajudar muito a seguir em frente.”

Os jogadores chegaram ao acampamento na segunda-feira e treinaram na Universidade do Colorado em Boulder na terça-feira, o que levou a um encontro com o técnico de futebol da Universidade do Colorado e ex-astro da NFL, Deion Sanders.

Hayes gosta de colaborar com treinadores fora do futebol para entender como eles gerenciam pessoas e criam ambientes de alto desempenho. Ela conta com a técnica principal de basquete feminino da Universidade da Carolina do Sul, Dawn Staley, que acabou de levar o time ao terceiro título nacional com uma temporada invicta, entre seus amigos treinadores mais próximos.

Para Hayes, os princípios de gestão são os mesmos no desporto e nos negócios.

“Quando você gerencia seres humanos, é muito fácil tirar o melhor proveito das pessoas que você entende e conhece – é muito mais difícil quando você tem que fazer isso com pessoas completamente diferentes”, disse Hayes aos repórteres na semana passada.

Hayes foi contratada pelo US Soccer em novembro, mas a federação concordou em permitir que ela terminasse a temporada europeia no Chelsea, onde conquistou 16 troféus em 12 anos no clube e encerrou a temporada da Superliga Feminina com o quinto título consecutivo.

Ela trabalhou com a técnica interina do USWNT, Twila Kilgore, que agora é assistente de Hayes, nos últimos seis meses para implementar ideias antes das Olimpíadas deste verão.

“Acho que Twila fez um ótimo trabalho ao tentar juntar tudo o máximo possível antes deste acampamento, mas acho que, como todos sabemos, é diferente quando alguém está realmente aqui e nas cenas, e não nos bastidores”, disse Horan. “As informações que você obtém nas reuniões e as palavras que você ouve.

“Como eu disse antes, é uma espécie de atmosfera e é muito legal agora tentar juntar todas essas peças nas quais ela está trabalhando nos bastidores, mas agora são todos os detalhes finais e muito, muito mais.”