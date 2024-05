Cardi B critica Joe Biden e Donald Trump, não votando em nenhum deles

Cardi não estava se esforçando para discutir as próximas eleições, mas em sua extensa Pedra rolando perfil que caiu na quinta-feira, o assunto surgiu … e ela esvaziou o clipe sobre o desempenho presidencial de ambos os candidatos durante seus respectivos mandatos.

Ela diz… “Eu não brinco com vocês dois” – acrescentando que as atuais políticas internas e externas de Biden têm sido fonte de “camadas e mais camadas de decepção” para dela.

O financiamento seletivo dos Estados Unidos para guerras no exterior irritou Cardi… mas ela também está preocupada artistas de cor serão excluídos por falar sobre a guerra Israel-Hamas.

Cardi explica… “Há países [where] crianças estão sendo mortas todos os dias, mas por causa do [U.S.] não vão se beneficiar daquele país, eles não vão ajudar.”