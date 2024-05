Carolina do Sul abrirá defesa do título em Las Vegas contra Michigan

COLUMBIA, SC – A atual campeã nacional, Carolina do Sul, tem outra inauguração planejada.

Os Gamecocks enfrentarão Michigan no Hall of Fame Series Las Vegas em 4 de novembro para encerrar a temporada. Há um ano, a Carolina do Sul começou sua temporada invicta no campeonato ao derrotar o Notre Dame em Paris.

“Estamos entusiasmados por ter outro grande destino e evento para iniciar nossa temporada 2024-25, para nossa equipe e para nossa FAMS”, disse o técnico da Carolina do Sul, Dawn Staley. “A Hall of Fame Series se tornou uma vitrine incrível para os melhores times do país no basquete masculino e feminino, e estamos ansiosos para adicionar nossos nomes a essa lista nesta temporada.”

O jogo será o primeiro entre Gamecocks e Wolverines desde 1995. A Carolina do Sul lidera a série de todos os tempos por 3-0.

A vitória sobre o Notre Dame na temporada passada deu início a uma corrida perfeita para os Gamecocks, que terminaram com 38-0 e se tornaram apenas os 10º campeões invictos no basquete feminino.

O jogo masculino do doubleheader de Las Vegas apresenta Texas e Ohio State.