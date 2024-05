Cartão da Segurança Social: Como solicitar o Cartão SS online e em qual site?

Tele Seguro Social O cartão é um dos documentos mais importantes que os americanos e residentes nos Estados Unidos precisam para absolutamente tudo. A maioria dos estados oferece aos beneficiários da Previdência Social a opção de usar seus dados pessoais ‘Meu Seguro Social‘ conta que os ajudará a solicitar seu novo cartão. Mas, para ser claro, na maioria dos casos não é necessário um cartão da Segurança Social. Na verdade, na maioria dos casos, você só pode usar seu número de seguro social sem a necessidade de cartão. Outras maneiras de completar esta tarefa são visitar um escritório local ou simplesmente ligar para a Administração da Segurança Social em +1 800-772-1213. Se você visitar os escritórios, certifique-se de preencher o Pedido de Cartão de Segurança Social (Formulário SS-5) e apresentá-lo com uma identificação válida.

Este processo de inscrição não custa um centavo, receber acusações por isso é considerado crime federal. Sinta-se à vontade para denunciar qualquer pessoa que tente cobrar de você ao escritório do Inspetor Geral em https://oig.ssa.gov. Existem três tipos de cartões de previdência social, todos eles mostram seu nome e SSN. O primeiro tipo de cartão mostra apenas seu nome e CPF. Quem possui esse tipo de cartão pode trabalhar sem restrições. Um cartão emitido para cidadãos dos EUA e pessoas com status de residente permanente legal no país. No que diz respeito ao segundo tipo de cartão, ele mostra seu nome, número e notas. É válido para trabalho, mas apenas com autorização do DHS. O terceiro tipo de cartão mostra seu nome e número e anotações, não é válido para emprego.

A Segurança Social dá-lhe um cartão no mesmo dia?

É importante observar que as pessoas nos Estados Unidos da América podem solicitar on-line o cartão de previdência social. Eles também podem ir ao escritório local da previdência social de sua cidade e fornecer sua documentação. Assim que o pedido for aprovado, eles receberão pelo correio um Cartão de Segurança Social e seu número no prazo de 14 dias úteis. Se você solicitar um cartão de substituição após ele ter sido roubado ou perdido, você também não será cobrado por isso.