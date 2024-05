Cartão de reembolso de impostos da classe média da Califórnia: como ativar seu cartão de reembolso?

Tele Reembolso de Imposto para Classe Média (MCTR) O programa na Califórnia foi projetado para fornecer pagamentos únicos de alívio da inflação aos residentes elegíveis. Esta iniciativa teve como objetivo ajudar famílias de classe média que enfrentam elevados custos de habitação, despesas de saúde e necessidades diárias.

No entanto, apesar da distribuição de mais de 9,5 milhões de cartões de débito contendo dinheiro reembolsado, uma parte significativa dos benefícios continua por gastar. De acordo com um relatório de auditoria de 7 de março, “mais de um milhão de cartões de débito, no valor de aproximadamente US$ 611 milhões em pagamentos, ainda não haviam sido ativados por seus destinatários em janeiro de 2024”. Este montante não gasto destaca a necessidade de uma maior sensibilização e compreensão do programa MCTR entre os destinatários.

Para resolver esta questão, o Conselho Fiscal de Franquia da Califórnia (FTB) está incentivando os moradores a ativarem seus MCTR cartões de débito para aceder à ajuda financeira a que têm direito. O FTB também incentiva os indivíduos que não receberam seus cartões a entrar em contato com a agência e garantir que receberão seus benefícios MCTR.

Além disso, é importante que os destinatários estejam cientes de que os fundos dos cartões podem ser transferidos para uma conta bancária à sua escolha, proporcionando-lhes flexibilidade na utilização dos pagamentos de ajuda.

Como ativar seu cartão?

1. Ative seu cartão

– Ative seu cartão de débito, defina seu PIN de 4 dígitos e verifique seu saldo ligando para 1.800.240.0223.

– Revise o contrato do titular do cartão, a tabela de taxas e os limites de transação.

– Assine o verso do seu cartão de débito para restituição de impostos da classe média.

2. Use seu cartão

– Compre em qualquer lugar que os cartões de débito Visa sejam aceitos: na loja, online ou por telefone.

– Receba dinheiro de volta na caixa registradora ao fazer compras com débito PIN nos comerciantes participantes.

– Encontre um caixa eletrônico na rede sem sobretaxa para sacar dinheiro.

– Saiba mais sobre como usar seu cartão de débito para reembolso de impostos da classe média da Califórnia na central de ajuda.

3. Obtenha seu saldo

– Faça login aqui registrando-se como um novo usuário.

– Ligue para o Atendimento ao Cliente em 1.800.240.0223.