Cartão EBT Flórida: Como você consegue o reembolso do seu vale-refeição se seu cartão for roubado?

EUSe você suspeita que seu Benefícios do SNAP foram comprometidos devido a atividades fraudulentas, você é potencialmente elegível para reembolso. O primeiro passo no processo de recuperação é confirmar quaisquer transações não autorizadas envolvendo o seu Benefícios do SNAP.

Você pode facilmente revisar seu Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) histórico de transações on-line ou por meio do aplicativo móvel FIS ebtEDGE. O aplicativo está disponível gratuitamente na Apple App Store e na Google Play Store, oferecendo uma maneira conveniente de monitorar a atividade da sua conta diretamente do seu smartphone.

Se você descobrir que seus benefícios foram roubados e ainda não reportou seu EBT cartão como perdido ou roubado, é fundamental fazê-lo imediatamente. Entre em contato com o número gratuito EBT Linha de atendimento ao cliente em (888) 356-3281.

Durante esta chamada, você precisará relatar o comprometimento do seu cartão, solicitar um novo cartão e alterar seu PIN para evitar novos acessos não autorizados. É importante compreender que o Departamento não emitirá benefícios de substituição até que estas medidas sejam tomadas.

Depois de proteger sua conta, a próxima etapa é registrar uma reclamação junto ao Departamento. Isso envolve o preenchimento de um formulário específico detalhando as circunstâncias do roubo e o valor dos benefícios roubados.

As reclamações devem ser enviadas para qualquer incidente ocorrido a partir de 1º de outubro de 2022. Observe que mesmo que seu FOTO o caso for encerrado, se o roubo ocorreu enquanto o seu caso estava ativo, você ainda terá direito ao reembolso.

O Departamento compromete-se a analisar cada reclamação no prazo de 10 dias úteis. O valor do reembolso corresponderá ao valor exato roubado ou ao valor de dois meses de FOTO benefícios antes do roubo, o que for menor.

Assim que sua solicitação for aprovada, os benefícios reembolsados ​​serão carregados em seu EBT cartão no dia seguinte e estará disponível para uso imediato. Este processo rápido garante que os beneficiários recuperem o acesso aos benefícios que têm direito, com perturbações mínimas nas suas vidas quotidianas.