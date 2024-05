Casa de Drake em Toronto visitada por suposta tentativa de invasão, interceptada

Fontes com conhecimento direto confirmaram ao TMZ … policiais foram chamados à mansão de Drake na quarta-feira, no bairro de Bridle Path – onde sua casa foi alvo de um tiroteio ontem. Agora, somos informados de que eles chegaram para lidar com um possível intruso.

De acordo com o repórter Global News do Canadá Tracy Tong … o homem aparentemente disse que estava “aqui para ver Drake”. Ela também diz que houve briga com seguranças. A propósito, nossas fontes nos dizem que a presença de segurança em torno da propriedade de Drake aumentou em geral… então, mais mãos no convés.