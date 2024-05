Cassie quebra o silêncio por causa da surra de Diddy capturada em vídeo

Cássia acaba de falar sobre o vídeo horrível de seu então namorado Diddy espancá-la brutalmente, e suas palavras foram claramente escolhidas com cuidado, dado o NDA que ela assinou para resolver seu processo.

Cassie postou no Instagram na quinta-feira … “Obrigada por todo o amor e apoio de minha família, amigos, estranhos e daqueles que ainda não conheci. A manifestação de amor criou um lugar para meu eu mais jovem se estabelecer e sinto-me seguro agora, mas isso é apenas o começo. A violência doméstica é o problema. Isso me transformou em alguém que nunca pensei que me tornaria.

Ela continua… “Com muito trabalho, estou melhor hoje, mas sempre estarei me recuperando do passado. Obrigada a todos que dedicaram seu tempo para levar esse assunto a sério. Meu único pedido é que TODOS abra seu coração para as vítimas crentes pela primeira vez. É preciso muito coração para contar a verdade sobre uma situação na qual você era impotente.”



E, finalmente, ela diz: “Ofereço minha mão àqueles que ainda vivem com medo. Estenda a mão para o seu povo, não os interrompa. Ninguém deveria carregar esse peso sozinho. Esta jornada de cura nunca termina, mas isso apoio significa tudo para mim. Amor sempre, Cassie.

Ela está claramente se referindo ao lançamento na sexta-feira do Vídeo de 2016 mostrando o ataque impiedoso no corredor de um hotel em Los Angeles. Diddy alegou que as alegações que ela mencionou em seu processo sobre o incidente eram falsas e então reconheceu seus erros depois que o vídeo foi lançado.



O que é complicado… conhecemos Cassie e Diddy NDAs assinados, o que em parte os proíbe de mencionar o nome do outro em público. Como você pode ver, Cassie nunca usou o nome de Diddy, mas está claro para todos que ela está apontando para ele.