Bbois Xerife Lawal morreu no ringue em sua luta de estreia profissional.

O lutador de 29 anos desmaiou no ringue do Harrow Leisure Centre, em Londres, depois de levar uma pancada na têmpora do boxeador português Malam Varela (2-4).

Juiz Lee Cada iniciou a contagem para nocaute, mas parou ao perceber a gravidade do estado do boxeador britânico.

Os médicos saltaram para o ringue e realizaram RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) na tela por mais de 10 minutos antes de ele ser levado ao Hospital Northwick Park, onde foi declarado morto.

Xerife Lawal começou no boxe em 2018 e decidiu se tornar profissional no início deste ano como peso médio.

Tyson Fury: É como quem salta de paraquedas, de vez em quando o paraquedas não abre e eles caem no chão

Fúria de Tysonque aguarda sua luta contra Oleksandr Usykquis prestar a sua homenagem particular Xerife Lawal depois de ouvir a notícia de seu falecimento.

“Deus tenha a alma dele. Quando você entra neste mundo (boxe), você sabe que é um esporte perigoso. morte; estamos lá para infligir danos uns aos outros, batendo uns nos outros na cabeça e no corpo… Infelizmente, coisas assim acontecem de vez em quando, todos nós sabemos no que estamos nos metendo”, compartilhou o mundo. campeão dos pesos pesados.

“É como quem salta de paraquedas, de vez em quando o paraquedas não abre e eles caem no chão. Isso não impede todo mundo de saltar de paraquedas”, disse ele.

Fúria reconheceu que “conheço os riscos durante toda a minha vida; é o que é” e observou que “se for a minha hora e for a vontade de Deus, então morrerei.