Cavan Sullivan, de 14 anos, assina contrato com o Philadelphia Union que o levará ao Man City aos 18 anos

Cavan Sullivan ignora palavras como prodígio, fenômeno ou mesmo garoto maravilha, todas as coisas pelas quais ele foi chamado com apenas 14 anos.

Mas não há dúvida de que Sullivan é talentoso. Na quinta-feira, o Philadelphia Union anunciou formalmente que assinou com seu candidato à academia um contrato com o Homegrown que eventualmente o levará ao Manchester City.

“Tenho tendência a nem ouvir como me chamam ou dizem sobre mim. Na verdade, é apenas o que penso de mim mesmo”, disse Sullivan. “Eu realmente não escuto ninguém, seja bom ou ruim. Então isso realmente não me afeta de forma alguma.”

O acordo de longa data – considerado a contratação local mais rica da história da Major League Soccer, embora nenhum detalhe tenha sido divulgado – permite que o Union continue a desenvolver Sullivan e se beneficie de sua habilidade no curto prazo, antes de lucrar quando ele provavelmente for para o exterior. para a Premier League. Também permite que ele fique em casa por mais alguns anos.

Sullivan é considerado um dos melhores jovens jogadores americanos. Em uma partida em abril passado entre a seleção sub-15 dos EUA e a Inglaterra, na Espanha, ele marcou os dois gols no empate de 2 a 2 que os americanos venceram na disputa de pênaltis.

Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato sub-15 da CONCACAF. Ele fez duas assistências na vitória por 4 a 2 sobre o México na final.

O técnico do Union, Jim Curtin, chamou recentemente Sullivan de “um talento especial, um grande talento não apenas neste país, mas no mundo”.

Sullivan já fez sua estreia profissional, saindo do banco pela equipe MLS NEXT do Union no mês passado e conseguindo uma assistência para o gol da vitória. Ele fez duas partidas pela equipe, um degrau abaixo da seleção principal do Union.

O adolescente espera fazer sua estreia sênior no Union este ano. Se o fizer, ele se juntará ao irmão, Quinn, outro produto da academia que joga pelo time desde 2021.

Sullivan (14 anos e 224 dias) é o quinto jogador mais jovem a assinar um contrato com o time principal na história da MLS. Se jogar pelo Union antes de 29 de julho, se tornará o jogador mais jovem a disputar uma partida. Freddy Adu tinha 14 anos e 306 dias quando estreou no DC United em 2004.

“Acho que Jim Curtin foi realmente fundamental para trazer Cavan aqui, para ser totalmente honesto”, disse seu pai, Brendan Sullivan. “Ele nos ligou, nos procurou e disse: ‘Olha, acho que ele pode jogar para mim imediatamente. Com um pouco de treinamento, achamos que ele está pronto e estamos dispostos a assumir isso ligado.'”

Sullivan, natural da Filadélfia, é o mais novo de quatro irmãos. Quinn, 20, é o mais velho. Brendan Sullivan jogou profissionalmente na A-League, que eventualmente se tornou a Primeira Divisão da USL, um nível abaixo da MLS. Sua mãe, Heike, jogou na Penn. O avô Larry treinou no Villanova de 1991-2007.

Sullivan disse que começou a chamar a atenção dos clubes quando tinha apenas 10 anos.

“Acho que foi aí que pensei: ‘Isso está acontecendo’. Não parecia real, mas definitivamente desencadeou algo em minha mente que me fez pensar: ‘Eu posso fazer isso’”, disse Sullivan.

Sullivan não poderá jogar pelo Manchester City antes dos 18 anos. Mas ele possui um passaporte alemão que pode permitir que ele se mude para a Europa e jogue em times afiliados ao City – como o Girona na Espanha ou o Palermo na Itália – quando completar 16 anos.

Por causa do acordo de transferência colaborativa com o Manchester City, o acordo de Sullivan é incomum. Sinaliza que o clube da Premier League confia que o Union poderá desenvolver um jogador de elite.

Sullivan não está olhando muito para frente. Em muitos aspectos, ele é um adolescente típico, embora muito talentoso. Ele brinca: “Sou um garoto muito chato, para ser sincero”.

“Quero dizer, você pode vê-lo. Ele é um garoto muito equilibrado”, disse sua mãe. “Ele realmente faz isso sozinho. Tenho certeza de que ajudamos a mantê-lo com os pés no chão, mas acho que ele já está com os pés no chão e acho que ele deveria receber muito crédito por isso.”