Cavinder Twins marca grande sucesso com novo empreendimento de fitness em meio ao retorno do basquete universitário

Haley e Hanna Cavinder, conhecidas como Cavinder Twins, são famosas não apenas por serem duas das maiores estrelas da NCAA, mas também por seu sucesso nas redes sociais.

À medida que ganhavam destaque nas redes sociais, Esportes ilustrados informou que o Gêmeos Cavinder estavam entre os estudantes-atletas pioneiros a garantir acordos de patrocínio após um inovador NCAA decisão em 2021. Esta decisão permitiu que estudantes-atletas lucrassem com seu nome, imagem e semelhança (NIL).

Juntamente com sua crescente presença nas redes sociais e acordos de patrocínio, os gêmeos anunciaram seu retorno ao Universidade de Miami para o último e 5º ano do basquete universitário, marcando um capítulo emocionante em sua jornada atlética.

Além disso, eles apresentaram seu mais recente empreendimento empreendedor, o aplicativo Twogether, que oferece aos seus seguidores dedicados acesso exclusivo às suas rotinas de condicionamento físico, mostrando a disciplina inabalável e o entusiasmo que eles trazem aos seus treinos.

Os influenciadores têm colaborado de forma consistente, reconhecendo a sinergia na sua parceria como um fator-chave do seu sucesso. Twogether simboliza a sua unidade, sublinhando a noção de que os seus esforços combinados produzem maior força e realização.

Haley e Hanna Cavinder revelou que seu novo aplicativo oferecerá à comunidade acesso a seis programas de treino diversos, adequados tanto para academia quanto para ambientes domésticos, juntamente com receitas ricas em proteínas, guias de exercícios para viagens, rotinas abdominais e uma série de recursos adicionais.

Os apoiadores aproveitaram a oportunidade de participar do programa Cavinder Twins, expressando seu entusiasmo e admiração na seção de comentários da postagem do Instagram.

O Gêmeos Cavinder aventuraram-se em vários caminhos para manter o seu estatuto, provando que o trabalho árduo compensa. Além de suas carreiras no basquete, Haley e Hanna apresentam um podcast onde conversam com celebridades como Jake Paulo. Eles também fecharam contratos com a empresa de jogos e mídia Betr, tornando seu programa exclusivo da empresa e assumindo funções como sócios patrimoniais e diretores criativos, conforme afirma um comunicado à imprensa. Em algum momento, eles manifestaram interesse em ingressar na WWE e possuem mais de 4 milhões de seguidores no TikTok.

Parece ser uma transição promissora para o mundo real pós-faculdade.