Celtics assume o controle da série com vitória no jogo 4 contra Cavaliers

CLEVELAND – Mesmo quando deveria ser um pouco fácil, o Boston Celtics tem um jeito estranho de dificultar as coisas.

Na noite de segunda-feira, eles quase tropeçaram contra um time derrotado de Cleveland.

Jayson Tatum marcou 33 pontos com LeBron James assistindo de uma cadeira ao lado da quadra e os Celtics venceram os Cavaliers por 109-102 no jogo 4 para assumir a liderança de 3-1 na série semifinal da Conferência Leste.

Jaylen Brown somou 27 para o Celtics, que pode fechar o Cleveland com uma vitória no jogo 5 na noite de quarta-feira, em casa.

“Demoramos um pouco para começar, parar de assistir a bola e jogar basquete”, disse Brown.

O jogo 6, se necessário, estaria de volta ao Rocket Mortgage FieldHouse na sexta-feira.

O Cavs foi levado à beira da eliminação com dois jogadores importantes em trajes normais no banco, enquanto Donovan Mitchell (panturrilha) e Jarrett Allen (costelas) ficaram de fora devido a lesões.

Não era novidade para um time de Cleveland que lidou com lesões durante toda a temporada, mas foi um grande pedido para o Cavs tentar sobreviver sem Mitchell, seu guarda All-Star que carregou a carga ofensiva durante toda a pós-temporada, ou Allen, seu rebote líder.

Mesmo assim, os Cavs deram ao Celtics, que tem mostrado tendência a relaxar na hora errada, tudo o que podiam.

“Eles expuseram tudo”, disse o técnico do Cleveland, JB Bickerstaff, sobre seu time. “Eles nos deram tudo o que tinham. Eles competiram em alto nível. Eles jogaram o jogo corretamente. Estou orgulhoso dos caras, da maneira como eles se esforçaram, lutaram e competiram e nos deram uma chance.”

Tatum teve seu segundo desempenho consecutivo forte, somando 11 rebotes e cinco assistências. Jrue Holiday fez 16 pontos pelo Boston, que melhorou para 4 a 0 fora de casa na pós-temporada.

“Não há sensação melhor do que vencer um jogo dos playoffs fora de casa”, disse Tatum. “O ambiente difícil e a torcida foram ótimas. Agora é hora de voltar a Boston e jogar bem diante de nossos torcedores e dar-lhes algo para torcer.”

Darius Garland marcou 30 e Evan Mobley e Caris LeVert 19 cada para o Cavs, que permaneceu conectado com o Celtics e perdia por apenas 10 no quarto lugar.

Boston subiu 15 pontos em um salto de Brown, mas Cleveland respondeu com uma corrida de 10-2, enquanto Garland e Dean Wade faziam 3 pontos.

O Cavs ainda estava com 102-97 quando Max Strus errou uma cesta de 3 pontos que teria colocado imensa pressão sobre o Celtics, mas Brown enterrou um 3 – depois de colidir com o oficial Tyler Ford – faltando 1:08 para o fim para dar ao Boston alguma vantagem. espaço para respirar.

Brown disse que Ford quase custou caro ao Celtics ao ficar em seu caminho.

“Achei que ele teve algum efeito na peça”, disse Brown. “Você precisa estar mais atento. Mas o tiro entrou, então não é história.”

Os Cavs sentiram que a discrepância na linha de lance livre – Boston tentou 24 lances livres contra sete de Cleveland – foi um elemento importante.

“Isso é ridículo”, disse Garland. “É difícil conseguir apenas sete lances livres. Sei quantas vezes sou atingido e quantas vezes meus companheiros são atingidos. É difícil.”

Apesar de lidar com uma lesão no joelho esquerdo durante meses, Mitchell teve média de 29,6 pontos nos primeiros 10 jogos dos playoffs – marcando 50 na derrota no jogo 6 para o Orlando.

Ele machucou a panturrilha nos últimos momentos da derrota do Cleveland no jogo 3 no sábado e foi adicionado ao relatório de lesões como questionável no domingo. Mitchell passou por tratamento 24 horas por dia, mas não teve tempo suficiente para se curar.

O cinco vezes All-Star não fez comentários após o jogo, acenando educadamente ao sair do vestiário. Bickerstaff disse que Mitchell será considerado no dia a dia daqui para frente.

Allen ficou de fora do sétimo jogo consecutivo devido a uma lesão dolorosa sofrida pelo central na primeira rodada.

Com Holiday marcando sete pontos consecutivos, o Celtics saiu na frente por 13 pontos no segundo quarto e parecia pronto para fugir do Cavs.

Mas o Cleveland reagiu quando Strus, que tem lutado com seus chutes externos durante os playoffs, fez três pontos consecutivos em uma sequência de 13-3 que ajudou o Cavs a fechar em 62-57 no intervalo.

O pivô do Boston, Kristaps Porzingis, perdeu seu quinto jogo consecutivo, mas os Celtics ficaram encorajados por ele ter conseguido fazer algum trabalho em quadra.

A Associated Press contribuiu para este relatório.