Celtics derrotam Cavs e retornam às finais da Conferência Leste

BOSTON – O Boston Celtics, com 25 pontos, 10 rebotes e 9 assistências de Jayson Tatum, derrotou o Cleveland Cavaliers por 113 a 98 no jogo 5 da série semifinal da Conferência Leste na noite de quarta-feira, avançando para as finais da Conferência Leste pela terceira temporada consecutiva. .

Os Celtics garantiram sua sexta viagem às finais do Leste em oito anos, marcando a segunda vez que conquistaram esse feito (também 1980-88) e juntando-se ao Philadelphia 76ers (1977-85), Los Angeles Lakers (1980-91), Chicago Bulls (1989-98), Detroit Pistons (2003-08) e Golden State Warriors (2015-22) fizeram isso desde que a NBA passou para um formato de duas conferências na temporada 1970-71.

Boston agora aguardará o vencedor da outra semifinal da Conferência Leste entre o New York Knicks e o Indiana Pacers, que o New York lidera por 3 a 2 no jogo 6 de sexta-feira em Indianápolis, com as finais da conferência marcadas para começar no TD Garden no domingo à tarde ou Terça-feira à noite.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Durante grande parte do primeiro tempo de quarta-feira à noite, no entanto, parecia que esse poderia não ser o caso, apesar de Cleveland jogar sem o armador Donovan Mitchell (distensão na panturrilha esquerda); a guarda Caris LeVert (contusão no joelho esquerdo), substituta de Mitchell como titular no jogo 4; e o pivô titular Jarrett Allen, que perdeu seu oitavo jogo consecutivo com uma costela machucada.

Cleveland liderou durante boa parte do primeiro tempo – principalmente por trás de um desempenho de arremesso escaldante do ex-Celtic Marcus Morris, que fez 14 pontos em arremessos de 6 de 8 nos primeiros 24 minutos – antes de Boston finalmente marcar 58-52 levar para o intervalo.

Foi o exemplo mais recente de como o Celtics jogou de forma totalmente diferente em casa em comparação com fora de casa nos últimos playoffs. Entrando na ação de quarta-feira, Boston tinha 14-14 no TD Garden desde o início dos playoffs de 2022 – o maior número de jogos disputados (28) sem um recorde de vitórias em casa em três pós-temporadas na história da NBA, de acordo com Stats & Information da ESPN. Isso inclui perder o jogo 2 da série de primeira rodada do Boston contra o Miami Heat e esta série contra o Cleveland, apesar de ambos os oponentes terem perdido contribuidores importantes devido a lesões.

Fora de casa, o Boston está invicto (4-0) nestes playoffs e 18-7 no geral nas últimas três pós-temporadas.

Após um início lento, Boston finalmente encontrou alguma força – e um pouco de energia em sua torcida – por trás de várias jogadas de Al Horford, que está a apenas algumas semanas de completar 38 anos e no meio de sua 17ª temporada na NBA. . Depois de acertar 4 de 22 na faixa de 3 pontos nos primeiros quatro jogos da série, incluindo 0 de 10 nos dois jogos em Cleveland, Horford acertou seis no jogo 5 e manteve repetidamente as jogadas vivas com sua energia .

Horford também defendeu frequentemente o guarda dos Cavaliers, Darius Garland, em isolamento, especialmente no quarto período, ajudando Garland – que marcou 30 pontos no jogo 4 – a 11 pontos em 4 de 17 arremessos e 9 assistências na quarta-feira. Horford foi substituído pela última vez no minuto final e foi aplaudido de pé.

Cleveland resistiu graças a um jogo estelar de Evan Mobley, que teve seu melhor jogo de playoff ofensivo até o momento, marcando 33 pontos em 15 de 24 arremessos, junto com Morris, que depois de marcar sete pontos no total nos primeiros quatro jogos do a série terminou o jogo 5 com 25 pontos em arremessos de 10 de 13.

Mas depois que Morris acertou um triplo com 10:59 restantes no quarto para reduzir a vantagem do Celtics para 86-83, Boston respondeu com uma corrida de 15-4 nos quatro minutos seguintes, coroada por um saltador de Tatum com 6:45 restantes, isso colocou o Celtics em 14º lugar e fez a multidão lotar.

A partir daí, a vantagem do Boston nunca foi inferior a nove, e o jogo estava essencialmente acabado quando Tatum acertou Jrue Holiday por baixo da cesta para uma bandeja aberta faltando 2:15 para o fim, empurrando a vantagem de volta para 14, iniciando a festa em Boston para mais uma viagem aos quatro finalistas da NBA.