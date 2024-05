Celtics são favoritos nas finais da NBA? Shaq garante que Mavs serão campeões

Tele Finais da NBA de 2024 estão esquentando e o celtas de Boston estão sendo apontados como favoritos em relação ao Dallas Mavericks. No entanto, Shaquille O’Neal tem uma visão diferente sobre o assunto. Em uma discussão recente no Inside the NBA da TNT, Shaq explicou por que acredita que os Mavs têm tudo para perturbar os Celtics.

Shaq apontou um fator-chave no confronto, afirmando: “O Celtics não tem três ou quatro caras que possam marcar Luka. Gosto do Dallas nesta série. para Kyrie (Irving). Talvez um pouco especial para (Kristaps) Porzingis… Porque eu sei que ele jogou em Dallas, acho que gosto de Dallas nesta série. É claro que Shaq vê potencial na capacidade dos Mavericks de desafiar os Celtics, especialmente com o impacto do Luka Doncic na Corte.

Luka Doncic estava bebendo uma cerveja com seu pai após a vitória do Mavericks e Michael Finley tirou a cerveja dele

Expressando ainda mais sua confiança nos Mavericks, Shaq enfatizou: “É como se eu o visse pela primeira vez (Doncic). Corpo grande, maior do que eu pensava que ele era. , como um homem grande, ele faz o que quer. Brinca com equilíbrio e não se deixa abalar.

O fato de ser jogador profissional desde os 13 anos, nada o abala. Não vejo ninguém em Boston lidando com isso.”

A avaliação de Shaq sobre as proezas e compostura de Doncic na quadra destaca por que ele acredita que os Mavericks podem acabar vencendo as finais.

Shaq acredita na força do Mavericks para derrubar o Celtics

Embora muitos analistas estejam inclinados a considerar os Celtics como os prováveis ​​vencedores da série, a perspectiva de Shaq lança luz sobre o potencial para uma reviravolta. O desempenho dominante do Celtics ao longo da temporada regular e dos playoffs solidificou seu status como um time formidável. Por outro lado, o Mavericks, como quinto colocado na Conferência Oeste, desafiou as expectativas e emergiu como um verdadeiro candidato.

A aquisição de PJ Washington e Daniel Gafford antes do prazo de negociação reforçou o elenco do Mavericks, adicionando profundidade e força à sua escalação. Além disso, as atuações de destaque de Kyrie Irving e Luka Doncic durante a temporada regular demonstram ainda mais a capacidade do Mavericks de competir no mais alto nível.

Concluindo, os insights de Shaq fornecem uma perspectiva convincente sobre o próximo confronto das finais da NBA entre o Celtics e o Mavericks. Embora os Celtics possam ser favorecidos por muitos, a análise de Shaq sublinha os pontos fortes e o potencial dos Mavericks, especialmente com Luka Doncic no comando. À medida que a série se desenrola, será intrigante ver se a previsão de uma reviravolta de Shaq se concretizará.