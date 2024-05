Celtics vencem Pacers e lideram por 2 a 0 nas finais da Conferência Leste

BOSTON – Jaylen Brown igualou o recorde de sua carreira nos playoffs com 40 pontos, 10 deles para ajudar o Boston a somar 20 pontos consecutivos no primeiro tempo para assumir a liderança para sempre, e o Celtics venceu o Indiana Pacers por 126-110 na quinta-feira. noite para abrir uma vantagem de 2 a 0 nas finais da Conferência Leste.

Seguindo no jogo 1, quando sua cesta de 3 pontos faltando 5,7 segundos para o final do tempo regulamentar forçou a prorrogação, Brown ajudou o Boston a transformar um déficit de cinco pontos no primeiro quarto em uma vantagem de 15 pontos no segundo quarto.

Jayson Tatum e Derrick White marcaram 23 pontos cada e Jrue Holiday fez 15 pontos e 10 assistências para o Celtics, que perdeu o jogo 2 em ambas as séries anteriores nesta pós-temporada.

Pascal Siakam marcou 28 para o Indiana, que volta para casa para os jogos 3 e 4 no sábado e na noite de segunda-feira. Tyrese Haliburton, que fez 25 pontos e 10 assistências na abertura da série, fez 10 pontos e oito assistências na quinta-feira antes de deixar o jogo no terceiro quarto por causa de uma dor na perna esquerda.

Um jogo depois que o Celtics saltou para uma vantagem de 12-0 e o Indiana passou o resto do primeiro tempo recuperando-se, a liderança mudou de mãos 10 vezes no primeiro quarto, com o Pacers mantendo uma vantagem de 27-22 com 1:14 esquerda.

Então Boston marcou os próximos 20 pontos.

Indiana errou nove arremessos certeiros e cometeu quatro reviravoltas durante a seca que durou mais de seis minutos. Brown marcou 10 sozinho durante a corrida e fez 24 no intervalo; ele abriu o terceiro quarto com duas cestas rápidas para dar ao Celtics uma vantagem de 61-52.

Mas Siakam também se saiu bem no segundo tempo, acertando quatro cestas nos primeiros quatro minutos – um par de 2 e um par de 3 – para tornar o jogo de dois pontos. Boston se afastou novamente – desta vez para sempre, marcando 16 dos 21 pontos seguintes.

Indiana nunca mais chegou a um dígito.

Brown marcou 26 pontos na noite de terça-feira, quando o Celtics venceu graças a alguns erros não forçados dos Pacers – especialmente Haliburton – na reta final. Na quarta-feira, Brown ficou de fora dos times All-NBA; a seleção do ano passado para o segundo time o qualificou para uma extensão supermax de cinco anos que o tornou o jogador mais bem pago da NBA.

Questionado se precisava conversar com Brown sobre focar no time, em vez de uma rejeição individual, o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, disse antes do jogo: “Ele é um cara muito maduro, então não preciso”.

“Ele tem uma ótima visão da vida. Ele sabe o que é importante e o que não é”, disse Mazzulla antes do jogo. “Ele trabalha muito e sabe quem é como pessoa e como jogador. Isso é o mais importante.”