Chargers ganham noite de lançamento com trolling épico de Harrison Butker e Taylor Swift dos Chiefs

EUuma tradição que se tornou tão esperada quanto o Draft da NFL em si, os times de toda a liga revelaram seus cronogramas da próxima temporada com vídeos criativos inundando as redes sociais em quarta à noite.

No entanto, nenhum correspondeu ao nível de trollagem executado pelo lançamento do Los Angeles Chargers.

Chargers não têm piedade dos rivais e zombam de Taylor Swift



Rompendo com suas extravagâncias anteriores com tema de anime, o Carregadores optaram por uma animação no estilo Sims este ano, repleta de piadas internas e referências maliciosas dirigidas diretamente aos seus oponentes.

Entre os alvos estavam os Kansas City Chiefs, que se viram alvo de algumas zombarias bem-humoradas.

O Carregadores a habilidade na mídia social se tornou uma marca registrada de sua organização, com o lançamento deste ano marcando o terceiro ano consecutivo de sucesso viral.

Desde referências inteligentes às histórias atuais da NFL até animações visualmente deslumbrantes, o Carregadores A equipe de mídia social entrega consistentemente conteúdo que chama a atenção dos fãs de futebol.

Ao anunciar a data de suas reuniões contra o Chefeso Carregadores retratou Taylor Swift e seu famoso jato pousando em um bairro para buscar Travis Kelce.

Para o segundo jogo contra seus rivais de divisão, o Carregadores zombou de Chefes Super-fã “ChefesAHolic” que está em apuros com a lei por sua série de assaltos a bancos.

Jab de Harrison Butker adicionado nos créditos do vídeo

Num momento particularmente memorável, durante os créditos finais do vídeo, o Carregadores mirou em Chefes kicker Harrison Butker, cujos comentários recentes sobre Eventos de Orgulhoo Pandemia do covide papéis de gênero gerou polêmica.

Os fãs e o público estão até pedindo Açougue remoção da equipe por sugerir que as mulheres deveriam ser donas de casa e apoiar os seus maridos em vez de ingressar no mercado de trabalho.

No vídeo, Açougueiro é retratado na cozinha preparando o jantar em referência aos seus comentários misóginos.

O Chefes se recusaram a comentar o discurso do chutador.

O Chefes e Carregadores se reunirá pela primeira vez em Semana 4 em Os anjos sobre Domingo, 29 de setembro.

Enquanto o NFL se prepara para mais uma temporada emocionante, o Carregadores provaram mais uma vez que quando se trata de criatividade e humor nas redes sociais, eles estão em uma categoria à parte.