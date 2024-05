Charles Barkley oferece alguns conselhos sobre aposentadoria para LeBron James: ‘Pai, o tempo sempre vence’

Adepois de ser eliminado no Primeira rodada, Los Angeles Lakers e LeBron James estão incertos sobre seu futuro juntos a partir de agora, com rumores de que ‘o Rei’ pode estar procurando outra chance em um campeonato da NBA em outro lugarjá que o tempo está se esgotando para LeBron.

Como o jogador ativo mais antigo na NBA, LeBron James, aos 39 anos, está à beira da aposentadoria. Mesmo assim, ele se apega à esperança de jogar ao lado do filho, Bronny James, na NBA, um sonho que, apesar da sua improbabilidadeadiciona uma camada agridoce à sua saída iminente do jogo.

Em meio a todo esse drama que está por vir que envolverá LeBron James na entressafra, o membro do Hall da Fama Charles Barkley ofereceu alguns conselhos ao ‘Rei’ durante uma entrevista de rádio para a ESPN Cleveland, na qual gostaria de ver LeBron ‘se aposentando mais cedo ou mais tarde’, pois diz que as coisas podem acabar mal se ele continuar jogando.

Espero que ele se aposente enquanto ainda pode jogar. Eu vi Michael Jordan com os Wizards, não foi nada bonito. Eu vi Patrick Ewing com o Orlando Magic. Eu adoraria vê-lo (LeBron) se aposentar mais cedo ou mais tarde, para ser honesto com você. Porque acaba mal para todos. Se você continuar jogando, chegará um momento em que o Pai Tempo vai acabar com você. Ele sempre vai vencer.

Carlos Barkley