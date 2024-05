Charles Barkley se sente péssimo por Michael Jordan ter perdido a amizade com Scottie Pippen por causa de um drama familiar “confuso”

Carlos Barkley ingressou Shannon Sharpe no Club Shay Shay para falar abertamente sobre seus sentimentos pelo filho de Michael Jordan, Marcus Jordan, namorando Larsa Pippenex-mulher de Scottie Pippen.

Barkley fala sobre o drama do relacionamento Jordan-Pippen

Quando Shannon perguntou a Barkley se ele se sentiria de alguma forma se estivesse no lugar de Jordan ou Pippen, ele rapidamente mostrou seus verdadeiros sentimentos. “Isso aí!” disse o Monte Redondo de Rebote.

O NBA ótimo, que era amigo de Michael, disse ele se sentiu mal por MJ por causa do efeito que o namoro de Larsa e Marcus teve em sua amizade com o ex- búfalos de Chicago companheiro de chapa Scottie Pippen.

“Se vocês ganharem seis (campeonatos) juntos, vocês deveriam estar quase irmãos de sangue, então é isso que me sinto mais mal.”

Larsa Pippen e Marcus Jordan ainda estão juntos?

Em vez disso, os membros do Hall da Fama ficaram presos reality shows mostrar drama. Donas de casa reais de Miami estrela Larsa Pippen divorciou-se de Scottie em 2021 e então namorou Marcostambém conhecido como “Herdeiro Jordão,” dentro e fora de 2022 a 2024.

O casal apareceu no programa de TV Peacock Os traidores juntos, e até lançaram um podcast de relacionamento chamado Ansiedade de separação em 2023. O título acabou sendo presciente, pois eles procederam a dividido por volta do Dia dos Namorados em 2024. No entanto, a história de idas e vindas de seu relacionamento sempre deixa a porta aberta para um reacendimento.

O relacionamento claramente pesou Air Jordanque disse a um fotógrafo do TMZ em 2023 que ele não aprovou o relacionamento de Marcus e Larsa. Embora ele tentasse ficar de fora, não havia como escapar do constrangimento resultante com Scottie, com quem já havia conversado. tensão que remonta aos dias de jogo.

“Não há vencedores. Só há perdedores”, disse Barkley a Sharpe, com uma pontada de tristeza. “O relacionamento de Michael e Scottie nunca mais será o mesmo.”