Charles Oliveira não descarta enfrentar Colby Covington, interessado na luta contra Max Holloway BMF

Colby Covington se ofereceu para receber Charles Oliveira no peso meio-médio, e o “do Bronx” não descarta enfrentar “Chaos” em sua próxima aparição no UFC.

Covington mencionou o brasileiro recentemente após indicar que não enfrentará Ian Machado Garry, e foi além ao dizer que ele tem um wrestling melhor do que o homem que detém o recorde de mais finalizações de todos os tempos no UFC.

Oliveira admitiu que não esperava a convocação, mas gostou.

“Fiquei surpreso que ele disse meu nome”, disse Oliveira em entrevista ao UFC Brasil. “Colby tem esse estilo de vender brigas, falando um monte de merda. Não o conheço pessoalmente então não posso afirmar, só vejo na TV e quando ele fala. Ele me chamou, disse que o jiu-jitsu dele é melhor, o wrestling dele é melhor, que ele é melhor que eu em tudo.

“Poderia ser uma grande luta? Poderia ser. É uma luta que me daria dinheiro, subindo de categoria e lutando mais forte. Mas eu penso sobre isso? Não sei. Vou sentar e conversar com o UFC e ver o que eles acham. Eu penso [my managers] Diego [Lima] e [Jorge Patino] ‘Macaco’ vai bater de frente com eles [to decide]. Mas poderia ser. Não podemos descartar isso.”

Covington lutou pela última vez em dezembro de 2023, perdendo por decisão unilateral para o campeão de 170 libras Leon Edwards. O ex-campeão interino dos meio-médios venceu 12 de suas 16 partidas no octógono.

Oliveira, ex-campeão peso leve do UFC, recentemente enfrentou Arman Tsarukyan no UFC 300 em abril, baixando seu recorde do UFC para 22-10 com um no-contest.

Oliveira disse que teve um furúnculo na panturrilha dois dias antes da pesagem do UFC 300, em abril, e teve que esperar um pouco mais para poder voltar aos treinos. “Do Bronx” espera estar de volta ao Cage em julho ou agosto, antes do nascimento de seu filho Dominic, mas ainda não tem nomes na mesa.

Na cabeça, porém, Oliveira tem outro adversário em potencial que lhe interessa para uma luta de legado: o titular do BMF, Max Holloway.

Oliveira e Holloway lutaram no peso pena em 2015 e o astro havaiano venceu após Oliveira sofrer uma lesão no pescoço logo após 1:30.

“Absolutamente. Por que não? É uma questão de legado”, disse Oliveira. “Max Holloway está com o cinturão e já lutamos antes e todo mundo sabe que me machuquei durante a luta. Então, por que não lutar agora? Seria bom também. Falamos de legado, de história, então conquistar esse cinturão seria algo gigantesco também.”