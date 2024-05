Charlie Condon, da Geórgia, estabelece marca da NCAA com 34º home run

O rebatedor da Geórgia, Charlie Condon, rebateu seu 34º home run da temporada na noite de quinta-feira contra a Carolina do Sul, estabelecendo o recorde da NCAA de maior número de home runs em uma temporada na era BBCOR.

Condon lançou um chute solo no segundo turno para desempatar com Jac Caglianone, da Flórida, que fez 33 home runs na temporada passada. BBCOR (restituição do coeficiente de bola de taco) entrou em vigor na temporada de 2011, quando o beisebol universitário mudou para tacos compostos.

Pete Incaviglia, do Oklahoma State, detém o recorde de todos os tempos em uma única temporada, com 48 home runs em 1985.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Condon, um redshirt do segundo ano da terceira base / outfielder, é o candidato nº 1 do draft da ESPN Kiley McDaniel e projetado como a segunda escolha geral no draft da MLB deste ano.

Quinta-feira marcou seu oitavo jogo consecutivo com um home run, um jogo antes de igualar o recorde da NCAA de Caglianone e Tyler Bosetti de Nevada. Condon tem 59 home runs na carreira, o maior número na história da Geórgia.

Os Bulldogs venceram por 14-10 na quinta-feira.