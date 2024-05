Chefe do Inter Miami ‘otimista’ com o retorno de Lionel Messi contra DC

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, expressou otimismo cauteloso com o retorno de Lionel Messi a campo antes do jogo contra o DC United no sábado, antes de insistir que nenhuma decisão final será tomada até o término do treino.

“Ele treinou bem ontem e esperamos hoje também. Vamos definir a participação dele no jogo de sábado após o treino, mas estamos otimistas”, afirmou o treinador.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

Messi não viajou com Miami para o jogo do meio de semana contra o Orlando City, no Inter&co Stadium, depois que um confronto com o zagueiro do CF Montréal, George Campbell, na semana passada, o deixou com dores. Embora inicialmente considerado uma precaução, Martino revelou que a decisão de deixar Messi de lado resultou de uma lesão no joelho esquerdo, em vez de uma escolha premeditada de descansar o jogador de 36 anos devido à exaustão física.

“No caso de quarta-feira, foi estritamente uma pancada no joelho que o deixou fora do jogo”, disse Martino. “Não havia intenção de descansar ele. Ele estava se sentindo bem, mas depois sofreu a lesão e não conseguiu manobrar bem a perna, isso o incomodava. Ontem a lesão ainda o incomodava. O toque na zona incomodava.

“Em geral, levamos em consideração a idade e o físico da mesma forma que fazemos com cada jogador. Obviamente, a idade é um tema para Messi, mas todos lidam com desgaste físico ou sobrecarga.

“Quando você joga três jogos em uma semana e viaja duas vezes, temos que contemplar e avaliar na hora de considerar a formação do time. Mas sua ausência no jogo contra o Orlando foi estritamente por lesão”.

Lionel Messi pode voltar a campo pelo Inter Miami contra o DC United. Minas Panagiotakis/Getty Images

O time saiu da partida de quarta-feira com um empate sem gols, marcando a primeira vez desde 2 de março que o Miami não conseguiu marcar. Luis Suárez liderou o ataque, ao lado de Matías Rojas e Robert Taylor antes de sair de campo aos 60 minutos.

“Com Suárez, conversamos antes do jogo em minutos limitados”, disse Martino. “Dependendo do andamento do jogo, o gerenciamento do tempo era uma possibilidade. Não queria esgotá-lo considerando a semana que se iniciava, por isso decidimos optar por 60 minutos em vez dos 90 completos.

“Mas ele jogou bem pelo tempo que jogou. Sentiu-se confortável e finalizou bem. Jogou na velocidade máxima e não teve inconvenientes, foi fundo e defendeu. Suárez está em condições normais para jogar.”

Jordi Alba também deve jogar contra o DC United depois de retornar de lesão na quarta-feira, quando jogou cerca de 26 minutos contra o Orlando. O espanhol passou cinco semanas afastado devido a uma lesão na perna direita que contraiu na vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Kansas City, em 13 de abril.

Miami volta ao sábado como líder da tabela da Conferência Leste com 28 pontos em 14 jogos.