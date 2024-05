Chelsea dá a Hayes a despedida perfeita com a derrota pelo título da WSL

Emma Hayes está saindo para assumir o comando dos Estados Unidos depois de vencer sete títulos da Super League, cinco FA Cup e duas Copas da Liga. Simon Stacpoole/impedimento/impedimento via Getty Images

MANCHESTER – Todo conto de fadas precisa de um final feliz e Emma Hayes conseguiu o dela no Chelsea. Uma goleada por 6 a 0 sobre o Manchester United em Old Trafford marcou a despedida perfeita para a forte treinadora com o quinto título consecutivo da Super League Feminina (WSL), enquanto ela se prepara para encarar o pôr do sol e assumir o comando do USWNT neste verão.

Após 12 anos de sucesso, parecia que sua história terminaria da pior maneira possível: sem troféus. Depois de perder a final da Conti Cup para o Arsenal, ter sido eliminado da FA Cup contra o United nas semifinais e não ter conseguido manter a vantagem na primeira mão, perdendo por 2 a 1 para o Barcelona no total das semifinais da Liga dos Campeões, o título da WSL também parecia prestes a escapar das garras de Hayes após a derrota por 4-3 para o Liverpool há duas semanas.

Mas há sempre uma reviravolta na história e naquela que foi sem dúvida a temporada mais tumultuada dos Blues – atormentada por lesões, maus desempenhos e derrotas – uma vitória por 8-0 sobre o Bristol City, juntamente com uma derrota por 2-1 para o o rival Manchester City contra o Arsenal no mesmo dia, devolveu o primeiro lugar às suas mãos devido ao saldo de gols.

Antes da última rodada, Hayes se despediu com os olhos vidrados em sua última coletiva de imprensa antes do jogo. Não foi como ela esperava que a temporada fosse, mas afirmou que não mudaria nada e disse aos seus jogadores para jogarem com liberdade e sem pressão. Ela também disse que não observaria o que o City estava fazendo. No final, simplesmente não havia necessidade.

O City precisava vencer o Aston Villa por três gols e torcer para que o Chelsea não vencesse no terreno do United. Mas não demorou muito para que o Chelsea assumisse o controle, já que fez uma declaração de intenções desde o início, marcando através de Mayra Ramírez nos primeiros dois minutos e novamente seis minutos depois, quando Johanna Rytting Kaneryd escapou para ultrapassar Mary Earps. . As comemorações de Hayes por cada gol foram enfáticas, com alegria estampada em seu rosto.

Emma Hayes comemora um gol do Chelsea em seu último jogo, depois de passar 12 anos no clube. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

A atacante do Chelsea, Sam Kerr, que foi excluída da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em janeiro, também estava de pé no banco de reservas, torcendo e comemorando. Mas foi mais do que apenas comemorar gols; parecia que a internacional australiana estava se deleitando com o fato de que seu empresário receberia a despedida que ela tanto merecia.

Ironicamente, foi o jogador contratado como substituto de Kerr quem ajudou o Chelsea a ultrapassar a linha. Hayes contratou Ramirez na janela de janeiro por uma taxa recorde mundial de € 500.000, mas a internacional colombiana inicialmente teve dificuldades após uma série de lesões (perdeu a segunda mão da semifinal da UWCL) e só conseguiu um gol na liga em seus seis jogos. a data.

Mas aqui ela era quase imparável. Depois de marcar um cabeceamento poderoso para o primeiro gol, Ramirez ultrapassou Millie Turner com uma corrida sensacional pela direita e atraiu Earps para ela no poste mais próximo, antes de cruzar a área para Sjoeke Nüsken, desmarcado, marcar o terceiro aos 44 minutos. Então, pouco antes do intervalo, Ramirez marcou o quarto gol ao passar por uma defesa estática para chutar para a rede.

Se o United pensou que poderia voltar ao jogo no segundo tempo, isso foi apagado em dois minutos, quando Melanie Leupolz aproveitou uma comédia de erros em sua defesa para fazer o 5-0 e a sorte estava lançada.

Na marca dos 70 minutos, gritos de “Emma, ​​qual é o placar?” foram recebidos com Hayes sorrindo e erguendo a mão com cinco dedos no ar, um momento que resumiu a alegria e a celebração do dia. Os Blues ainda tiveram tempo de somar o sexto gol por meio da artilheira de todos os tempos, Fran Kirby, que entrou como reserva em seu último jogo após nove anos de carreira no clube, para marcar seu último gol (nº 116). E só faltou comemorar.

Mayra Ramírez estava em grande forma ao ajudar o Chelsea a uma grande vitória. Harriet Lander x Chelsea FC via Getty Images

A vitória do City por 2 a 1 sobre o Villa não significou nada, já que o Chelsea conquistou o título pela sétima vez devido ao saldo de gols superior (+7). Foi uma exibição implacável, clínica e dominante de uma equipe que estabeleceu o recorde de mais gols em uma temporada da WSL (71). O United esteve fraco, sem dúvida cansado depois do esforço na vitória na final da FA Cup no fim de semana passado, mas não houve como parar a equipe de Hayes.

“É muito especial”, disse a capitã do Chelsea, Millie Bright, à Sky Sports. “Quando metade do país nos descarta, sempre tivemos uma mentalidade de monstro. Recebemos uma segunda chance, mas temos que aproveitá-la. Acho que a atmosfera é incrível, tivemos que fazer 10 de 10 atuações. Os jogadores foram impressionantes. .”

É preciso uma mentalidade especial e um treinador especial para enfrentar adversidades como as do Chelsea nesta temporada e transformá-las numa força motriz. Com todos os olhares voltados para eles quando a saída de Hayes foi anunciada em novembro, foi um turbilhão de emoções.

“Foi uma semana emocionante, provavelmente uma montanha-russa de sete meses”, disse Hayes à BBC depois. “Manter o controle de suas próprias emoções é realmente complicado. Estou aliviado por ter acabado.”

Às vezes, muitos questionavam se a equipe havia perdido a fé no técnico; alguns até se perguntaram se este seria o fim da dominação que ela desencadeou nas últimas cinco temporadas. Mas ela ensinou bem o time do Chelsea e eles sabiam como vencer quando mais importava. Assim que soou o apito final em Old Trafford, o campo se encheu de gritos de “Nós te amamos, Emma” – uma prova do impacto e do legado do querido treinador.

“Escolhi uma equipe de líderes desde o início”, disse ela à Sky Sports. “Foi essencial que tivéssemos maturidade emocional para um estádio tão adequado como este. Não posso dizer que seja o mais divertido, mas foi o mais difícil, por isso provavelmente o mais doce.

“Tenho ótimas lembranças, de ouvir os torcedores, da conexão com os jogadores. Não tenho mais nada para dar, disso eu sei. .Meu legado é vencer enquanto construo uma equipe para o futuro.” Hayes deixa o Chelsea como um dos melhores treinadores do mundo. Ela moldou o futebol feminino na Inglaterra, falou abertamente quando outros não o fizeram e levou o clube a novos patamares, forçando as suas rivais a evoluir para acompanhar o ritmo.

Não foi a temporada de contos de fadas que ela teria imaginado quando lutava por quatro troféus, mas uma vitória implacável por 6 a 0 para selar mais um título da WSL foi a maneira perfeita de resumir sua gestão. Ela fará falta.