Chelsea goleia o United para selar a WSL; Ascensão do Liverpool; Vitória do Lyon

Pela quarta temporada consecutiva, a disputa pelo título da Superliga Feminina (WSL) chegou ao último dia. E pela quarta vez consecutiva, o Chelsea saiu vitorioso e conquistou o quinto troféu consecutivo, com a lendária treinadora Emma Hayes sendo eliminada em grande estilo.

Em outros lugares, os seis primeiros colocados, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Everton e Tottenham, venceram para manter a tabela da WSL inalterada em relação à forma como estava na última rodada, enquanto o Lyon conquistou mais um título após a final inaugural dos playoffs na França. .

Triunfo do Chelsea; Man United péssimo

Existem poucos times no mundo tão bons em manter o rumo, vencer os jogos e cruzar a linha de chegada quanto o Chelsea de Emma Hayes. Indo para o jogo final contra o Man United empatados em pontos com o Man City, sabendo que tudo o que precisavam fazer era igualar ou melhor o resultado de seus rivais para conquistar o título, a bola estava sempre no campo dos Blues. Mas eles terminaram em grande estilo com uma goleada de 6 a 0 sobre o United em Old Trafford.

Com a contratação recorde do clube, Mayra Ramírez, praticamente imparável ao recuperar de lesão para liderar o ataque – marcando dois golos num jogo de 4-0 na primeira parte – o Chelsea foi implacavelmente dominante e dolorosamente clínico. O foco sempre estará neles e na saída do técnico Hayes em seu último jogo antes de assumir o comando do USWNT, mas é difícil fugir do quão ruim o United era.

Sim, a temporada do United estava praticamente terminada – eles venceram a FA Cup no fim de semana passado e enfrentaram uma situação improvável para reivindicar o quarto lugar do Liverpool – mas a sua defesa ofereceu pouca resistência e foi completamente dominada pelo Chelsea desde os primeiros momentos.

Tendo dado um grande passo na temporada passada para se apoiar em seu núcleo defensivo e enfrentar os três primeiros para terminar em segundo, esta capitulação contra os eventuais campeões foi terrível e mostrou o quão longe o United regrediu nesta temporada.

City perde o caminho na frente do gol

O City teve a chance de ganhar seu primeiro título da WSL desde 2016, mas sempre seria necessário um tropeço do Chelsea ou um grande placar para inclinar a balança no saldo de gols.

O ataque de Gareth Taylor, que tem sido tão consistente este ano, precisava estar no seu melhor na área de Villa, mas parecia perdido sem o lesionado artilheiro da WSL, Bunny Shaw, para liderar a linha. O golo inaugural de Mary Fowler poderia ter aberto as comportas, mas a defesa do Villa manteve-se compacta e com Anna Leat decidida entre os postes, o City não conseguiu encontrar o toque final para marcar os golos de que precisava.

Lauren Hemp finalmente encontrou um vencedor para selar a vitória por 2 a 1, mas a batalha pelo título já havia sido perdida com base nos acontecimentos em Old Trafford. Ao contrário do Chelsea, o City não tem um histórico de luta e desavença – a temporada em que conquistou o título foi uma temporada invicta – e se quiser o mesmo tipo de sucesso que a seleção masculina encontrou, precisa desenvolver um mentalidade vencedora.

O Villa, por sua vez, resistiu bem à pressão dos visitantes, mas não conseguiu dar à treinadora Carla Ward a expulsão que merecia. O clube esteve muito sob a sua liderança nos últimos anos, mas, com o seu sucessor ainda a ser anunciado, está a entrar num período de incerteza.

Vivianne Miedema marcou em seu último jogo pelo clube. Imagens de John Walton/PA via Getty Images

Arsenal termina em alta

A era de Jonas Eidevall no Arsenal viu muitos bons resultados e performances, bem como alguns títulos, mas também tem sido profundamente inconsistente – uma das razões pelas quais os Gunners terminaram cinco pontos atrás, em terceiro.

Em uma temporada que registrou um crescimento recorde de torcida para o time londrino e um título da Copa Conti, o Arsenal foi desenfreado em seu último jogo, derrotando o desamparado Brighton por 5 a 0 no último jogo da lenda do clube Vivianne Miedema. O trânsito era de mão única depois da dobradinha de Alessia Russo no primeiro tempo e Miedema conseguiu marcar pela última vez em Borehamwood com seu primeiro toque depois de sair do banco, antes de servir Frida Maanum no final para lembrar a todos dela qualidade.

Embora esteja claro que ela não está nos planos de Eidevall, o clube e o técnico chegaram agora a uma potencial encruzilhada. Foram levantadas questões sobre por que o Arsenal não estava interessado em manter a jogadora de 27 anos, que deve atingir seu auge depois de se recuperar de uma lesão de longa duração, na próxima temporada e eles terão que fazer alguns progressos para diminuir a diferença. nos dois primeiros.

Enquanto isso, Brighton tem enfrentado dificuldades após um verão de fortes recrutamentos e investimentos e, após a demissão de Melissa Phillips em fevereiro, não parecia resolvido sob o comando do técnico interino Mikey Harris. Para uma equipe que tinha objetivos ambiciosos, parece que é necessário voltar à prancheta se quiser competir no mais alto nível.

Liverpool cimenta quarto

Ao longo dos anos, houve muitas equipes fora do alcance dos três primeiros tradicionais (Chelsea, Arsenal, Man City), mas lutando para terminar entre os quatro primeiros, antes de voltarem na temporada seguinte. Embora o Man United tenha se destacado consistentemente dos demais, o Liverpool está agora bem posicionado para fazer uma corrida de cinco cavalos.

Apenas em sua segunda temporada na WSL, os Reds de Matt Beard tiveram uma campanha sólida para terminar em quarto lugar e a vitória por 4 a 0 sobre o Leicester City mostrou tanto sobre eles quanto sobre os adversários. À frente por intermédio de Sophie Román Haug, a equipa só encontrou vantagem depois da hora de jogo, quando Leanne Kiernan entrou e fez um hat-trick. Ainda há um longo caminho a percorrer para que os Merseysiders desafiem regularmente os que estão acima deles, mas o seu crescimento tem sido substancial.

A partida também marcou o oitavo jogo consecutivo do Leicester sem vencer e, embora o rebaixamento nunca tenha realmente ameaçado os Foxes, foi um final de temporada esquecível para um time com grande potencial. A forma como eles se recuperarão após a demissão de Willie Kirk em abril poderá definir o futuro de seu mandato.

O Liverpool poderia desafiar uma posição mais alta na WSL na próxima temporada? Marc Atkins – FA/FA via Getty Images

Spurs conquistam a primeira vitória do mês

Após a decepcionante derrota na final da FA Cup para o Man United e uma derrota por 1 a 0 para o Chelsea no meio da semana, foi fundamental para o Spurs encerrar em alta o que tem sido uma campanha notável. E, depois da vitória por 3 a 1 sobre o West Ham United, parece que muitas peças estão no lugar para o técnico Robert Vilahamn na próxima temporada. O meio-voleio de Bethany England aos quatro minutos abriu o placar e após o empate do West Ham eles encontraram o caminho de volta por meio de Jess Naz, antes de Drew Spence marcar o gol do dia com um foguete de longe. O sexto lugar e 31 pontos certamente parecem um sucesso depois que as lutas contra o rebaixamento da temporada passada renderam 18.

Para o penúltimo West Ham, é difícil ver a temporada de uma forma muito positiva. Houve melhorias à medida que Rehanne Skinner adicionou alguns talentos à equipe, mas com quatro dirigentes e seis campanhas na WSL atrás deles, há uma dúvida sobre sua sustentabilidade a longo prazo na primeira divisão.

Caramelos aprofundam a miséria de Robins

Já rebaixado depois de um retorno contundente à WSL que os viu terminar com uma vitória e seis pontos no total, havia pouco que o Bristol City pudesse fazer quando o Everton apareceu com suas chuteiras calçadas para selar uma vitória por 4-0. Foi uma vitória convincente para a equipa de Brian Sørensen, com quatro marcadores diferentes, e um aceno ao que é possível sob o comando do treinador dinamarquês, cujas mãos estiveram atadas devido a problemas graves de lesões durante toda a temporada.

Mas foi um sinal de pontuação infeliz no final de uma longa temporada para Lauren Smith. Os Robins são um alerta para qualquer time promovido do campeonato, já que o abismo entre as duas ligas parece estar crescendo.

Lyon conquista 17º título

A Divisão 1 Féminine da França terminou na sexta-feira com sua primeira final de playoff para decidir o vencedor da liga. No final das contas, houve poucas surpresas, seja sobre quem estava na final – Lyon e PSG passaram ambos nas semifinais contra o quarto colocado Stade de Reims e o terceiro colocado Paris FC, respectivamente – ou a eventual vitória do Lyon por 2-1.

Foi a 17ª vez em 18 temporadas que o Lyon conquistou o título (o PSG em 2021 foi o único atípico), com Delphine Cascarino carimbando seu retorno à boa forma com o gol inaugural, antes que a ex-estrela do PSG Kadidiatou Diani marcasse o segundo lugar. O golo de Tabitha Chawinga na segunda parte deu alguma esperança ao PSG, mas o Lyon fez o que faz tão bem e fechou o jogo.

Para o Lyon, a partida pode servir como um aquecimento útil antes da final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, ​​no sábado à noite, embora os catalães sejam uma perspectiva muito diferente de enfrentar.