Cher faz uma admissão brutalmente honesta sobre sua vida amorosa com a qual muitas pessoas podem se identificar

Cher significou muitas coisas para muitas pessoas ao longo de suas décadas no entretenimento. Conhecida por seus vocais esfumaçados de contralto, Cher vendeu centenas de milhões de discos enquanto emergia como um ícone gay e se expandia com sucesso para a televisão e o cinema – incluindo um Oscar de Melhor Atrizque ela ganhou por sua atuação em “Alucinado.”

Cher também atraiu intrigas para sua vida pessoal, incluindo seu relacionamento com filhos Chaz Bono e Elijah Blue Allman. O “Deusa do Pop“também tem sido um esteio dos tablóides para seus relacionamentos românticos – notavelmente, e recentemente, com um homem muito mais jovem. Em uma aparição em”O show de Jennifer Hudson“, Cher finalmente explicou por que suas preferências mudaram à medida que ela se aproxima de seu aniversário de 78 anos.

Cher: Eu saio com homens mais jovens porque a maioria dos homens não chega à minha idade

Em uma entrevista sentada com Jennifer Hudson, Cher revelou tudo em meio ao interesse crescente na natureza de seu relacionamento com Alexander Edwards – um executivo musical 39 anos mais novo que ela. Seu raciocínio para namorar o homem de 38 anos Eduardo parece bastante simples.

“Homens da minha idade ou mais velhos, bem, agora estão todos mortos”, explicou Cher, acrescentando que os homens mais velhos “sempre tiveram medo” de se aproximar dela.

Os casamentos anteriores de Cher com músicos Sonny Bono e Gregg Allmanambos terminaram em divórcio na década de 1970. Bono (em 1998) e Allman (em 2017) já faleceram, e Cher – uma figura que está sob os olhos do público desde meados da década de 1960 – ainda está aqui, ainda em vida, a menos de três semanas de seu 78º aniversário, em 20 de maio.

Cher lançou um Natalálbum temático, simplesmente intitulado “Natal,” em outubro passado, e seu primeiro single “DJ toca uma música de Natal“fez dela a única artista na história da música a ter um único alcance # 1 em um Painel publicitário gráfico em sete décadas consecutivas. Além disso, ela foi introduzida no Hall da Fama do Rock and Roll em Cleveland no início deste ano por suas décadas como uma artista proeminente e criadora de tendências.

Em sua entrevista com HudsonCher confirmou ainda que uma vez ela teve a chance de namorar uma lenda do rock and roll Elvis Presley – mas, ironicamente, ela disse ela estava nervoso com sua reputação e sua personalidade fora do palco. Os fãs ficarão se perguntando o que essa dupla poderia ter realizado na década de 1970.