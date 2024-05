Chet, filho de Tom Hanks, explica Kendrick e Drake Beef para ele por mensagem de texto

Tom Hanks não precisa de anotações do Genius para obter o passo a passo no Drake dar Kendrick Lamar batalha … porque seu filho Chet pode quebrá-lo… e ele fez exatamente isso.

Chet – que trabalhou como artista de rapper / reggae no passado e tem um domínio firme sobre todas as coisas do hip-hop – compartilhou uma troca de mensagens de texto hilariante com seu pai estrela de cinema esta semana … que estava aparentemente super-curioso sobre o maior momento do ano na cultura pop.