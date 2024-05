Chiefs se preparando para uma longa suspensão de Rashee Rice enquanto a NFL se prepara para fazer dele um exemplo

Arroz RasheeA entressafra não correu conforme o planejado – nem para o jogador e certamente não para seu time, o Chefes de Kansas City. A dupla defesa Super Bowl campeão Chefes exigem altos padrões de todos em sua organização – padrões que não foram atendidos quando Arroz se envolveu em um acidente com seis carros em uma Dallas rodovia em 30 de março.

Rice foi processado por seu papel no acidente de vários veículos e enfrenta oito acusações decorrentes do acidente – provocadas por Rice e um amigo que decidiram acelerar a corrida em uma movimentada rodovia norte-sul. O wide receiver foi detido e brevemente preso por seu papel no acidente – e agora ele aguarda a decisão. NFLA punição de, que parece que será significativa.

O novato do Chiefs, WR Xavier Worthy, faz uma tatuagem para provar seu comprometimento antes de jogar

Rice deve perder metade da temporada de 2024?

A NFL parece preparada para “fazer de Rice um exemplo” e dissuadir os jogadores de se envolverem em atividades perigosas, como corridas de velocidade, no futuro. Segundo o repórter James Palmer – aparecendo em receptor aposentado Steve Smithpodcast de – os Chiefs estão se preparando para a NFL suspender Rice por “pelo menos” metade da temporada de 2024.

Isso seria um grande golpe para o atual campeão do Super Bowl, Chiefs, que usou Rice intensamente durante sua temporada de estreia, quando havia pouca consistência em outras partes do jogo. Cidade de Kansasestá recebendo corpo. Em sua temporada de estreia, a escolha do segundo turno rendeu 79 recepções, 938 jardas e sete touchdowns – conquistando um papel preferencial como técnico principal. Andy Reiddo ataque e se tornando o principal alvo do quarterback Patrick Mahomes.

Se e quando a suspensão de Rice for anunciada, os Chiefs terão que se orientar formalmente para conceder ao wide receiver novato Xavier Digno um papel importante no ataque para iniciar a temporada de 2024. Valiosoum dos favoritos Mahomes‘ antes do draft, foi selecionado com a última escolha no primeiro turno deste ano, e o velocista teria que fornecer um impulso imediato para o ataque de Kansas City caso a suspensão de Rice se arrastasse até novembro.