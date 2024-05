Chip cerebral de Elon Musk falha um mês após primeiro implante humano

Elon Musk chip cerebral, Neuralinknão teve uma boa resposta à primeira implantação em um ser humano, já que o bilionário continua a promover a tecnologia inovadora altamente controversa.

O principal objetivo deste chip é permitir a comunicação direta entre o cérebro humano e o dispositivo, permitindo ao usuário controlar quase telecineticamente certos objetos ao seu redor, mas no primeiro teste ele falhou apenas um mês depois de ser colocado no Sistema nervoso de Noland Arbaugh.

A principal causa para o chip começar a falhar é que os eletrodos que estavam nos ossos do crânio começaram a se separar dele, o que fez com que o dispositivo parasse de funcionar imediatamente.

Alguns especialistas, como Eric Leuthardtneurocirurgião da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, afirma que a solução está na colocação do dispositivo no tecido cerebral para evitar movimentos bruscos do cérebro.

Embora tenham sido observados no indivíduo, a verdade é que ainda não havia sido registrado nenhum estímulo relacionado ao tratamento de epilepsia, depressão, lesões cerebrais ou qualquer lesão neurológica. Segundo a mídia norte-americana, o a opção de remover o implante cerebral de Noland é uma das soluções mais prováveis.

Neuralink não consegue impressionar novamente

Elon Muskque se considera um pioneiro de muitas tecnologias, afirma regularmente que nenhum macaco morreu enquanto a empresa tenta encontrar um desenvolvimento crucial para tornar a tecnologia compatível com os humanos.

Isso ocorre depois que um artigo da WIRED afirmou que os primatas morreram em condições terríveis, já que as autoridades americanas também foram solicitadas a provar ou condenar A afirmação de Musk de zero vítimas associadas ao próprio dispositivo Neuralink.

Registros veterinários públicos obtidos pela WIRED indicam que até 12 animais precisaram ser sacrificados graças ao sofrimento que passaram, levando a ações da Securities and Exchange Commission (SEC) para investigar a empresa de Musk.

Tal declaração poderia ser tomada como uma tentativa de manipular o mercado de acordo com Ryan Merkley.

“Eles estão alegando que vão colocar um dispositivo seguro no mercado e é por isso que você deveria investir”, Ryan Merkley, que lidera a pesquisa do Comitê de Médicos sobre alternativas de testes em animais, disse à WIRED. “E vemos a mentira dele como uma forma de encobrir o que aconteceu nesses estudos exploratórios”.