Chris Hemsworth homenageia as mães de sua vida com postagem atenciosa nas redes sociais

EUÉ um dia muito especial nos Estados Unidos com a celebração do Dia das Mães e muitas estrelas e celebridades juntaram-se à festa.

Desta vez, foi o ator Chris Hemsworth quem homenageou as mães de sua vida.

O ator de 40 anos postou uma doce homenagem à sua mãe Leonie e sua esposa Elsa Pataky no Instagram.

“Feliz Dia das Mães para minhas duas favoritas!”, Postou Hemsworth na legenda de sua postagem.

Nessa mesma publicação, ele compartilhou fotos das duas mulheres de sua vida.

Na primeira foto, Pataky aparece com creme no nariz vindo de uma caneca de chocolate quente que ela segura no rosto.

Chris Hemsworth deu um beijo na cabeça da mãe na segunda foto que compartilhou no mesmo post. O ator passou o braço em volta de Leonie enquanto posavam juntos para a foto ao ar livre.

Hemsworth incluiu uma foto sua vestido como seu personagem icônico Thor, ao lado de Pataky, que apareceu como sua personagem Mulher Lobo do filme Thor: Amor e Trovão em um traje semelhante com uma longa peruca de tainha e dentes falsos com presas enquanto ambos estavam de mãos dadas.

Essas não foram as únicas fotos que Chris Hemsworth compartilhou

Na mesma linha do tempo, Chris Hemsworth compartilhou uma foto de Pataky rindo para a câmera em uma foto solo enquanto está sentado em um barco e ele está posando com sua mãe, pois tem um capacete colorido.

O ator é casado com Pataky desde 2010 e os dois tiveram três filhos; sua filha India Rose, de 12 anos, e os filhos gêmeos Sasha e Tristan.

Hemsworth aparece na última edição da saga Mad Max, lançada em 2024.