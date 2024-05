Chris Kirkpatrick do NSYNC afirma que as negociações de reunião estão definitivamente em andamento

TMZ. com

*NSYNC Chris Kirkpatrick está mexendo a panela … andaimes TMZ, as conversas sobre como reunir a banda novamente estão realmente esquentando.

Chris diz que definitivamente teve longas discussões com JT , JC Chasez , Lance baixo dar Joey Fatone sobre o futuro da banda – e é apenas uma questão de colocar todos na mesma página sobre o que querem fazer a seguir.

Ele nos confirma que eles estão trabalhando nisso, e não é um não categórico para um retorno aos palcos – para a alegria dos promotores de turnês e gravadoras ansiosas para lucrar com a volta dos caras.

O cantor também discute mais notícias relacionadas ao *NSYNC em seu podcast, “ Mudança de nome com Chris Kirkpatrick e Brian McFayden ”, que tem a segunda temporada saindo na terça-feira.

Quanto a uma reunião do *NSYNC… ela está fervilhando nas mentes dos membros da indústria musical já há algum tempo, especialmente depois que o grupo recebeu tanto amor e apoio no ano passado, quando eles reunidos para uma música no último filme ‘Trolls’.