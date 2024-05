Chris Pine diz que perder ‘The OC’ por causa da acne foi traumático

Feliz Triste Confuso com Josh Horowitz

Chris Pinho diz que ficou abalado no início de sua carreira depois de perder o papel principal em “The OC” – e tudo porque ele foi preterido… como resultado de uma forte acne naquela época.

O ator participou do podcast “Happy Sad Confused” e foi questionado sobre esse assunto delicado – que na verdade foi levantado pelo diretor de elenco original do programa. Patrick Rush em seu livro de história oral sobre “The OC”… e Chris diz que se lembra disso com bastante clareza.