Christy Martin homenageada pelo elenco de Sydney Sweeny, quer treinar com ela

Christy Martinestá feliz Sidney Sweeneyestá amarrando suas luvas de boxe … dizendo que está emocionada por Syd interpretá-la em uma nova cinebiografia e que quer ter certeza de que seus movimentos no ringue pareçam autênticos.

A lenda do boxe disse ao TMZ… ela está animada com a atuação de Syd, principalmente porque ela tem experiência em MMA e esportes de combate – e diz que a atuação do ator pode provar que a dinamite vem em pequenos pacotes!

Martin afirma que ela não teve voz no elenco e, embora ainda não tenha falado com Sweeney… ela está ansiosa para que ela saiba o quanto está honrada. ela está assumindo o papel.

Christy diz que definitivamente estará envolvida com o treinamento de boxe de Sydney, especificamente para ajudar a estrela com seu gancho de esquerda… dando-lhe ferramentas de nível de campeonato para o filme.

Aliás, Christy não se preocupa com as pessoas que não acham que Sydney é uma boa atriz. Na verdade, ela refutou totalmente a comentários recentes de uma certa produtora de Hollywood, como ela nos contou… “Acho que ela é jovem, gostosa, talentosa e prestes a fazer um filme que daqui a 20 anos ou mais os pais assistirão com as filhas para conscientizá-las sobre a violência doméstica.”

Quando se trata de suas esperanças para o roteiro, Christy diz que é mais do que sua jornada no boxe – “Quero que este filme conscientize sobre a violência doméstica, o desafio da sexualidade e a história geral de oprimidos. Sou filha de um mineiro de carvão de um pequena cidade no sul da Virgínia Ocidental que causou impacto em um esporte que não era levado a sério – o boxe feminino”.

Além de sua trajetória histórica no boxe, Christy sobreviveu a uma tentativa de assassinato de seu então marido em 2010, e mais tarde se revelou gay e se casou com uma mulher… então, há muitas, muitas camadas que serão proeminentes em sua história .

Quanto ao seu envolvimento na tela – Christy acha que uma participação especial no filme seria legal, apenas como um aceno divertido para seus fãs.

Como dissemos a você, Sydney está pronta para o papel… dizendo ao Deadline que ela está animada para aproveitar seus anos de treinamento de combate para a nova função.