Cidade de Kansas City demite funcionário por causa do tweet de Harrison Butker

Depois de duas semanas de indignação, Harrison Butker de Discurso de formatura polêmico finalmente resultou na demissão de alguém – só não foi o placekicker dos Chiefs que perdeu o emprego – mas em vez disso, um membro da equipe de mídia social da cidade de KC foi eliminado após doxxar o campeão do Super Bowl.

Na quinta-feira, o prefeito de Kansas City Quinton Lucas revelou a cidade “separada” de um funcionário do KC que assado publicamente, 28 anos Butker após seu discurso no Benedictine College, twittando: “Apenas um lembrete de que Harrison Butker mora na cidade de Lee’s Summit.”

Infelizmente para o funcionário municipal, o tweet irritou muitos que acreditavam que a mensagem colocava em risco a segurança de Harrison… incluindo o Procurador-Geral do Missouri – o principal responsável pela aplicação da lei do estado – que prometeu tomar medidas.

“Vou fazer cumprir a Lei dos Direitos Humanos do Missouri para garantir que os moradores do Missouri não sejam alvo de seu livre exercício religioso. Fique ligado”, disse o AG do MO, Andrew Bailey, na época.