Clássico dos EUA de 2024 – Quem defendeu a equipe olímpica de ginástica?

HARTFORD, Connecticut – As melhores ginastas do país competiram no US Classic na noite de sábado no XL Center, dando uma ideia antecipada de quem tem a melhor chance de fazer parte da equipe olímpica de cinco membros que se dirige a Paris em Julho.

Foi uma noite marcada por lesões e quedas, com Konnor McClain sofrendo uma lesão no tendão de Aquiles durante o aquecimento de solo e Gabby Douglas se retirando da competição após registrar duas quedas durante seu rodízio de abertura nas barras. Mas ainda havia vários pontos positivos. Simone Biles conquistou o título geral e o solo, e terminou em segundo nas barras e na trave, e várias outras ginastas apresentaram argumentos sólidos para sua vaga na equipe olímpica.

Então, faltando duas grandes competições – o campeonato de ginástica dos EUA e as eliminatórias para as Olimpíadas – quem tem a melhor chance neste momento de reservar sua passagem para Paris? Aqui está a nossa visão até agora, baseada apenas na competição de sábado.

Camada 1: Simone Biles

Ela é a GOAT por um motivo e Biles, 27, provou isso mais uma vez com uma exibição memorável no sábado. Competindo pela primeira vez em 2024, Biles foi forte em todos os quatro eventos e terminou com 1,85 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Shilese Jones na classificação geral. No estilo típico de Biles, seu alto grau de dificuldade e habilidades de vôo alto (algumas até com seu nome) ficaram em plena exibição a noite toda. Ela mostrou sua torção tripla de volta ao chão pela primeira vez desde 2021, e sua lança dupla de Yurchenko no salto obteve a pontuação mais alta da noite em qualquer evento com 15.600.

Biles parece uma chave para sua terceira equipe olímpica.

Camada 2: A principal favorita não se chama Simone Biles

Embora Biles esteja em uma categoria própria, Shilese Jones também está, e continuou a aumentar a distância entre ela e o resto do campo. No sábado, graças em parte à sua surpreendente rotina de barras de 15.250 pontos, Jones manteve a liderança geral na metade do encontro e parecia estar dando a Biles uma corrida pelo seu dinheiro. Embora não tenha conseguido manter a liderança, terminou mais de dois pontos à frente de Jordan Chiles, que conquistou o bronze, e de todos os demais. Ela também conquistou o título das barras e terminou empatada em segundo lugar no solo. Seis vezes medalhista mundial, Jones já se destacou no cenário global e provou mais uma vez que é uma das melhores competindo atualmente.

“Estou mais confiante em mim mesmo”, disse Jones após o encontro, sobre como sua mentalidade mudou ao longo do quadriciclo que antecedeu as Olimpíadas. “Cresci um pouco, envelheci ao mesmo tempo, voltei para casa e estou apenas me esforçando e ganhando confiança a cada competição. 1716098349 Estou apenas mostrando ao mundo e me provando.”

Nível 3: Os outros favoritos

Jordânia Chiles: Favorita dos fãs e membro da equipe vencedora da medalha de prata em Tóquio, a jovem de 23 anos lembrou a todos por que ela foi uma parte tão importante da última corrida olímpica com um desempenho forte. Chiles – que ficou de fora da seleção mundial no outono – foi a imagem da consistência no sábado, quando muitos outros lutaram contra os nervos. E ela guardou o melhor para sua última rotina da noite em bares, onde ganhou 14.300 – o suficiente para empatar no terceiro lugar.

Jade Carey: A campeã olímpica de solo de 2020 teve resultados mistos no nível de elite no ano passado, mas parecia muito com sua forma anterior no sábado. Com exceção de uma queda nas barras, Carey terminou no pódio em todos os outros três eventos e conquistou o título do salto. Sua pontuação final de 54.400 foi boa o suficiente para o quarto lugar no geral.

“Sinto que a cada dia estou melhorando um pouco, dando mais um passo em direção a onde quero estar no final”, disse Carey à ESPN no sábado, após o encontro. “Eu diria que estou no caminho certo para atingir o pico na hora certa.”

Suni Lee, campeã olímpica geral de 2020, venceu a trave no sábado. Tim Nwachukwu/Getty Images

Skye Blakely: Membro das duas seleções mundiais anteriores que conquistaram a medalha de ouro, a jovem de 19 anos já estava na disputa por Paris, mas uma participação impressionante em todos os quatro eventos em Hartford apenas fortaleceu seu argumento. Terminando em segundo lugar no salto, Blakely não obteve pontuação inferior a 13.200 em nenhum evento e resultou em um resultado entre os cinco primeiros no geral.

Suni Lee: Depois de retornar às competições no mês passado, após um diagnóstico de doença renal que ameaçava sua carreira, a medalhista de ouro geral de Tóquio competiu em apenas três eventos no sábado, mas ela os fez valer. Lee foi sólida no salto e no solo e conquistou o título da trave com um desempenho quase impecável de 14.600 em sua rotação final da noite. Optando por pular barras – seu evento característico – Lee disse depois que espera competir no aparelho no campeonato dos EUA.

“[My plan is to do] o geral porque estamos chegando ao fim”, disse Lee no sábado. “É muito importante para mim chegar lá e competir nas barras e na trave, tudo de uma vez, e treinar meu corpo para poder durar para o resto da temporada.”