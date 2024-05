Cleveland Guardians revela uniformes do City Connect

Em julho de 2021, os Cleveland Guardians anunciaram sua mudança de nome, inspirada nas estátuas dos “Guardiões do Trânsito” na Hope Memorial Bridge, na cidade.

O proprietário da equipe, Paul Dolan, esclareceu que a equipe não recebeu o nome da ponte, mas “não há dúvida de que é um forte aceno para aqueles [statues] e o que eles significam para a comunidade.”

Foi um período de transição para a organização, que tinha o mesmo nome desde 1915. Quando a Nike e os Guardians iniciaram o processo de concepção dos uniformes City Connect em dezembro de 2021, construir e impulsionar a narrativa do seu novo nome era a prioridade. Mais de três anos depois, a visão de Cleveland finalmente ganhou vida.

Os Guardiões revelaram seus tópicos na noite de domingo – um olhar que se inclina para a resiliência de Cleveland – enquanto conectam o passado com o presente.

O Cleveland vai estrear os uniformes azuis com calças cor de arenito contra o Minnesota Twins na sexta-feira e eles serão usados ​​em todos os jogos em casa às sextas-feiras. No entanto, eles “contarão com a discrição do jogador para quaisquer jogos adicionais em casa”.

A textura azul do uniforme é influenciada pelo material de arenito berea das estátuas e edifícios dos Guardiões do Trânsito por toda a cidade. Também há toques de vermelho por toda parte.

Cleveland queria ter certeza de que seu design final ressoasse com os fãs de longa data da franquia, mesmo que não fosse o favorito do catálogo dos Guardians, disse Jason Wiedemann, vice-presidente de marca dos Guardians, à ESPN.

Eles também queriam um design que fosse uma versão mais ousada do guarda-roupa de seus uniformes atuais, mas que ainda assim parecesse parte da marca.

“Queríamos aproveitar isso como uma oportunidade para realmente [show] o que torna Cleveland especial, não apenas do ponto de vista visual, mas também tematicamente ou quais são esses tipos de características que consideramos especiais sobre Cleveland e Clevelanders”, disse Wiedemann.

Uma dessas características é a Hope Memorial Bridge, que fica fora do Progressive Field. Concluído em 1932 durante a Grande Depressão, inclui quatro pares de estátuas art déco de arenito que ficam nos pilares da ponte, coloquialmente conhecidos como “Guardiões do Tráfego”.

De acordo com a Cleveland Magazine, o engenheiro da ponte, Wilbur Watson, escreveu que as estátuas pretendem “tipificar o espírito de progresso no transporte”. Cada guardião carrega nas mãos um veículo diferente, como carroça de feno, diligência e caminhão motorizado. Em 1976, a ponte passou a fazer parte do Registro Nacional de Locais Históricos.

“Eles são resilientes. Permaneceram fortes ao longo do tempo”, disse Wiedemann. Eles estão lá há quase um século. Eles meio que resistiram às tempestades, por assim dizer, assim como a cidade e nosso povo.”

“CLE” atravessa o peito do uniforme. A fonte e os números são em estilo art déco “em camadas para parecer que foram gravados em pedra”, semelhante aos pilares que sustentam os Guardiões do Tráfego. A parte inferior das letras também se liga estilisticamente ao formato das estátuas.

Um emblema com o novo logotipo do guardião do beisebol aparece nas meias. Os Guardiões procuraram maneiras de potencialmente tecê-lo no uniforme, mas decidiram que gostaram da limpeza e da simplicidade do design geral do fio.

Uma trança e debrum vermelho, branco e azul desce pelos ombros do uniforme. Seu design lembra os uniformes de Cleveland do final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Cleveland alcançou a pós-temporada todos os anos de 1995 a 1999, incluindo duas aparições na World Series – a mais longa sequência de jogos nos playoffs da história da franquia.

“Queríamos realmente aproveitar isto como uma oportunidade para prestar homenagem a essas equipas”, disse Wiedemann. “Esses são uniformes que nossa base de fãs adora, especialmente muitos de nossos fãs que estão conosco há muito tempo e realmente lembram aquele tipo de ressurgimento ou ressurgimento da glória do beisebol de Cleveland que aconteceu na mesma época.”

O gráfico interno do pescoço diz “1901”, que foi o ano em que a equipe foi fundada. Há também um gráfico de jock tag que diz “The Land”, um apelido comum para a área metropolitana de Cleveland. Os Cleveland Cavaliers usaram The Land em várias iterações de seus uniformes Marquee City Edition.

O boné tricolor é vermelho, branco e azul e inclui um diamante “C” na frente. A parte em diamante na parte superior e inferior do “C” se destaca nos pilares da estátua dos Guardiões do Tráfego. Na borda interna do boné há o mesmo trançado da camisa e da calça, enquanto a textura estampada azul do uniforme é utilizada por baixo da aba.

Os jogadores estiveram envolvidos durante algumas partes do processo de design, mas não viram o produto final até o treinamento de primavera. Suas reações foram positivas.

Em seu design, Cleveland não se esquivou da história da franquia antes da mudança de nome.

“Embora sintamos que as pessoas locais entendem o que são os Guardiões, o que eles representam para a cidade… essa é uma narrativa que poucas pessoas, eu acho, em nível nacional realmente conhecem”, disse Wiedemann. “E tudo bem. Não esperamos que isso aconteça. Sabemos que vai levar tempo.”