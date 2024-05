“Cobra Kai” termina com estrondo: datas de estreia da 6ª temporada reveladas

“Cobra Kai“A 6ª temporada está saindo com força! A Netflix anunciou que a temporada final da série de sucesso consistirá em impressionantes 15 episódios, que serão divididos em três blocos de cinco episódios. O primeiro lote de episódios está programado para estrear em 18 de julhoseguido pelos próximos cinco em 28 de novembro. Os cinco episódios restantes estrearão em 2025, com data exata a ser anunciada posteriormente.

Para provocar os fãs, Netflix lançou um trailer da próxima temporada, dando uma ideia do que está por vir. A temporada final irá explorar as consequências de Cobra Kaia expulsão do Valley no final da 5ª temporada. De acordo com a descrição oficial, “Nossos senseis e alunos devem decidir se e como irão competir no Sekai Taikai – o campeonato mundial de caratê”.

A série apresenta rostos familiares da franquia de filmes “Karate Kid”, incluindo Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove e Yuji Okumoto. Além do elenco original, é estrelado por um conjunto talentoso que inclui Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.

6ª temporada estreia em três episódios emocionantes

Desenvolvida por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, que também atuam como produtores executivos da Counterbalance Entertainment, a série é um esforço colaborativo com a Westbrook Entertainment e a Sony Pictures Television. Notavelmente, Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett estão entre os produtores executivos da Westbrook Entertainment.

Ralph Macchio e William Zabkaque reprisam seus papéis icônicos do “O Karatê Kid“filmes, também atuam como produtores executivos. O show tem sido um grande sucesso entre fãs e críticos, e a temporada final estendida certamente trará uma conclusão épica para a amada história.

Com a sua mistura de nostalgia e narrativa nova, “Cobra Kai” tornou-se um fenómeno cultural. A próxima temporada promete ser uma jornada emocionante tanto para os fãs de longa data quanto para os novatos na série. Então marque em sua agenda e prepare-se para o confronto final no mundo do caratê!