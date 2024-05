Coco Gauff revida os críticos da capa da Vogue: lembre-se do uso da palavra ao criticar

Coco Gauff ganhou as manchetes quando apareceu na capa da revista Vogue em abril.

O jovem de 20 anos apareceu em um vestido dourado Michael Korscom fotógrafo renomado Annie Leibovitz creditado por tirar os instantâneos.

Infelizmente para Gauffsua experiência não foi totalmente positiva, pois ela foi criticada pelo podcast ‘Cutting Room Floor’.

Com Zendaya enfeitando a capa da Vogue em maio, seu estilista Barata da Lei fez uma aparição no podcast com o apresentador Recho Omondi. Durante a conversa, Barata afirmou que pediu Leibovitz vai tirar foto de Zendayacom Barata deixando claro que ela não era fã de suas fotos, nem das de Gauff.

Gauff magoado com os comentários

Os comentários deixaram claramente a sua marca Gauff, que revelou seus sentimentos na seção de comentários do podcast.

“Eu entendo sua opinião, mas ao criticar por favor, considere os sentimentos das pessoas na capa“, Gauff escreveu.

“Dizer que não foi bonito é um pouco significa apenas dizer que você sentiu que poderia ser capturado melhor.”

Sua decepção claramente não terminou aí, pois Gauff acrescentou outro comentário que dizia: “No começo me senti linda e depois de todas as conversas chorei e senti que não era bonito. Sei que não sou modelo nem a mais bonita, mas lembre-se do uso da palavra ao criticar.

“Eu sei que no final você está tentando defender o melhor, mas acho que há uma maneira de fazer isso sem comentar sobre a beleza da imagem. Comente sobre a iluminação, o ângulo que não faz jus, etc.”

Sala de Corte responde

O canal oficial do podcast ficou claramente em alerta, pois viu os comentários e respondeu por avisar Gauff que o problema com as fotos não era ela.

“Você é lindo. Sem perguntas. Eu estava falando diretamente sobre como foi filmado. Foi mais uma crítica de como as imagens são filmadas, mas não dos assuntos em si! Nós amamos você Coco“, Amêndoas escreveu.