Colapso do Dia das Mães: a mãe de Ryan Garcia fala em meio à polêmica de Kambosos Jr

EUEm uma reviravolta inesperada que poderia ser extraída diretamente de uma novela mexicana, a sensação do boxe Ryan GarciaAs palhaçadas de Mídia Social se transformaram em um drama pessoal, capturando a atenção de fãs e críticos. Conhecido por sua presença on-line ardente, ‘Rei Ry’ levou suas brigas nas redes sociais a um novo nível após o Lomachenko vs. Cambosos Jr.. luta no último domingo.

O drama se desenrolou quando Garcia, que não foge da polêmica, lançou um ataque chocante ao boxeador australiano George Kambosos Jr.. através da X (anteriormente Twitter). Sobre Dia das MãesGarcía cruzou uma linha que muitos consideravam intocável, alegando que ele teve um caso com o noivo de Kambosos. “Dormi com a noiva dele (garota do George). Eu posso bater na bunda dele. E ele não pode fazer nada a respeito. Eu ficaria chateado. Ele ainda não saiu para brincar“, tuitou Garcia em um agora excluído publicar.

A retaliação de Kambosos foi rápido e feroz, quando ele respondeu: “Eu dormi com sua mãe se [you] quero chegar tão baixo, seu cachorro, mostra a pessoa sem classe que você está falando da minha esposa, a mãe dos meus filhos. Você está morto quando eu te vejo. SEM BOXE.” Essa rivalidade, que rapidamente saiu do controle, atraiu ninguém menos que o estimado promotor de boxe Lou Di Bellaque castigou García pelas suas observações desagradáveis. “Belo tweet do Dia das Mães, Ryan, e que cristão em um domingo. O que há de errado com você, filho?” DiBella tuitou, expressando sua decepção com o jovem boxeador.

Mãe de Ryan Garcia desmorona por causa de briga online

Mas as consequências não pararam por aí. A própria mãe de Ryan, Lisa Garcia, tornou-se uma vítima emocional nesta guerra de palavras online. Em uma comovente sessão ao vivo no Instagram, Lisa defendeu seu filho enquanto abordava em lágrimas as críticas feitas por DiBella. “O que Lou DiBella escreveu realmente tocou meu coração… esse não é o garoto que ele conhecia. Eu conheço meu filho e uma coisa ele não é Lou, que você mencionou, ele não é um trapaceiro,“, declarou ela, acrescentando um toque pessoal ao drama que se desenrolava.

Tentando voltar atrás, Ryan tentou acalmar a tempestade com um tweet alegando que seus comentários anteriores foram só uma piada. “Mano, eu estava brincando com meu B ruim Hahahahaahah As pessoas são hilárias“, escreveu ele. No entanto, Kambosos não estava com disposição para perdoar, criticando Garcia por seu comportamento contraditório. “Você diz [you are] um homem de Deus, mas você age como o diabo!!” Kambosos respondeu, recusando-se a deixar a questão passar.

À medida que esta rivalidade continua a dominar os feeds das redes sociais, levanta-se a questão: a tendência de Ryan Garcia para a controvérsia finalmente o alcançou? Com suas ações afetando não apenas seus rivais, mas também sua própria família, a comunidade do boxe fica pensando se as táticas de Garcia no ringue foram longe demais. Enquanto aguardamos a próxima rodada deste drama de alto risco, só podemos imaginar se isso levará a um confronto real no ringue ou se irá se acalmar como apenas mais uma discussão acalorada no volátil mundo do boxe profissional. Quais são seus pensamentos? Ryan Garcia cruzou a linha?