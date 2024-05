Comediante de Los Angeles Rudy Moreno morre aos 66 anos

Como informamos… ei acabou na UTI enquanto lutava contra uma pneumonia e recebia tratamento de diálise – e sua esposa, Arlene não conseguiu encontrá-lo, alegando que o hospital disse a ela que ele não estava no sistema.

Rudy era um gigante no jogo de comédia de Los Angeles … aparecendo no “Lopez Tonight” naquela época e convivendo com comediantes como Gabriel Iglesias, Sinbad, Craig Robinson e muitos mais.