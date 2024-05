Como aumentar sua renda da Previdência Social? Estas são as 10 melhores recomendações

Tele Renda da Previdência Social é um benefício ao qual todo americano pode se inscrever como forma de ter algum tipo de plano de aposentadoria para quando parar de trabalhar. É a base dos planos de aposentadoria de muitos americanos, utilizado por cerca de 59% dos aposentados. Eles usam esse cheque mensal de benefícios como sua principal fonte de renda. Uma pesquisa anual da Gallup é a que saiu com essa informação. É por isso que tirar o máximo proveito do programa é extremamente importante para a maioria dos idosos. Mas é muito mais fácil falar do que fazer ir em frente, porque as estatísticas apontam para as pessoas que atrasam os benefícios o máximo possível, a fim de maximizar a renda vitalícia de Seguro Social. Daremos as melhores dicas para maximizar sua renda.

O melhor conselho para maximizar sua renda da Previdência Social

Vamos oferecer-lhe pelo menos dez conselhos diferentes para maximizar o seu rendimento da Segurança Social quando se reformar. Em primeiro lugar, aconselhamo-lo a trabalhar pelo menos 35 anos para aumentar ao máximo o seu rendimento potencial. Em segundo lugar, aconselhamo-lo a esperar finalmente até à idade de reforma completa para começar a receber. Terceiro, você definitivamente deve receber os benefícios de seu cônjuge. Quarto, você precisa aprender como receber seus benefícios de dependente. Quinto, aconselhamos você a controlar todos os seus ganhos. Sexto, fique atento ao aumento da faixa de impostos se você ainda estiver trabalhando. Sétimo, você precisa solicitar benefícios de sobrevivência.

Oitavo, aconselhamos que você verifique se há erros na declaração da previdência social. Nono, você precisa parar de receber benefícios temporariamente. Por último, mas não menos importante, você precisa entender que pode retroceder na sua decisão em relação à renda da previdência social ao solicitar esses benefícios. Algo pode não lhe agradar e você precisa verificar a melhor opção disponível ao seu gosto. No entanto, rastrear isso significa que você precisa pagar por todo o dinheiro que você e sua família receberam da previdência social. Isso inclui prêmios e impostos do Medicare que foram retidos do seu cheque mensal.