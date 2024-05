Como Bellingham mantém o foco para a final da Liga dos Campeões

Jude Bellingham tem 20 anos. Ele acaba de ser eleito o jogador do ano da LaLiga depois de marcar 19 gols que levaram o Real Madrid ao título da liga em sua temporada de estreia no provavelmente maior clube do mundo. No sábado, ele jogará a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, antes de partir para estrelar pela Inglaterra no Campeonato Europeu deste verão.

É uma trajetória vertiginosa, completando uma lista de verificação de aspirações profissionais para toda a vida em apenas alguns meses. Certamente mesmo Bellingham – cuja autoconfiança silenciosa e ambição férrea transparecem em todas as atuações em campo e em todas as aparições públicas fora dele – não poderia esperar alcançar tanto, tão cedo?

“Sim, tenho que ser honesto, provavelmente sim”, disse ele, sorrindo, falando a um pequeno grupo de jornalistas no campo de treinamento do Real Madrid na segunda-feira, cinco dias antes do maior jogo de sua carreira até o momento. “Sempre pensei que poderia chegar a este nível. Este sempre foi o nível em que quis jogar. Provavelmente nunca imaginei que isso aconteceria tão rapidamente.”

Jude Bellingham foi elogiado por suas atuações no Real Madrid nesta temporada, mostrando-se promissor no que tem reservado para o futuro. Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

É a primeira final da Liga dos Campeões do Bellingham. O seu treinador, Carlo Ancelotti, esteve envolvido em nove jogos – três como jogador, seis como treinador – ao longo de 40 anos. Ancelotti sabe da importância de saborear a preparação para um jogo como este. “É uma semana para aproveitar”, disse Ancelotti na segunda-feira. “Até o dia da final vamos aproveitar o momento… Aí chega a preocupação. O medo, o suor frio chega no sábado à tarde, isso é normal.”

Bellingham não precisa ser lembrado. “Estou muito animado”, disse ele. “É um jogo com o qual sonho desde que comecei a jogar futebol. Entendo a oportunidade, entendo que poucas pessoas podem jogar jogos como este e não quero perder um segundo. a semana inteira quero aproveitar a experiência do jogo e tentar aproveitar… Seria uma estupidez chegar aqui agora e querer me esconder da ocasião.”

Se a perspectiva de ganhar o maior prêmio do futebol de clubes não bastasse, o adversário do Real Madrid no sábado é o Dortmund, clube que apostou no Bellingham em 2020, contratando-o do Birmingham City aos 17 anos e ajudando-o a crescer como jogador. jogador antes de sua transferência para Madrid no verão passado.

“É definitivamente especial”, disse Bellingham na segunda-feira. “Mas a preparação tem que ser a mesma de todos os jogos. Sei o que me faz sentir bem ao entrar em um jogo, tive a experiência de jogar com alguns profissionais incríveis e sempre roubei pequenas coisas deles. É É importante ser apenas eu entrando no jogo e tentar não me preocupar muito com o lado emocional.”

Um ano no Real Madrid viu Bellingham passar de excelente adolescente a superestrela global, ajudado por um início de temporada recorde do clube, que o viu marcar 13 gols em 13 jogos. Muito antes do título da LaLiga, prêmios individuais já estavam chegando – o Troféu Kopa de 2024 para o melhor jogador sub-21, o prêmio Golden Boy de 2024 do Tuttosport, o Prêmio Laureus World Breakthrough – com rumores de ser um candidato ao Ballon d 2024. ‘Ou.

Tudo começou com uma mudança táctica, com Ancelotti a escolher corajosamente Bellingham para uma função mais ofensiva, para compensar a falta de um avançado-centro de classe mundial no Real Madrid após a saída de Karim Benzema.

“Foi desde o primeiro dia”, disse Bellingham na segunda-feira. “Ele [Ancelotti] disse que jogaria um pouco mais alto. Não é algo que eu tenha feito de forma consistente antes, mas fiquei muito entusiasmado com a perspectiva: estar perto do gol, estar um pouco mais livre naquele terço superior. No final foi uma decisão decente. Ele [Ancelotti] sabe o que está fazendo!”

A segunda metade da temporada de Bellingham foi mais discreta. Uma lesão no ombro – deslocado em novembro e protegido com cintas desde então – e um problema no tornozelo contraído em fevereiro afetaram sua forma. Ancelotti ajustou a posição de Bellingham na equipe, caindo mais fundo e para a esquerda, exigindo mais trabalho defensivo fora da bola. A taxa de gols de Bellingham foi reduzida à de um meio-campista mais típico, com seis gols em 12 jogos da LaLiga em 2024.

Na Liga dos Campeões, quatro gols nos primeiros quatro jogos da fase de grupos – contra Union Berlin, Braga e dois contra o Napoli – foram seguidos de seis jogos sem marcar, incluindo os dois jogos contra Manchester City e Bayern de Munique. Nesses quatro jogos das quartas e semifinais, o xG combinado de Bellingham (gols esperados) foi de 0,12 em apenas três arremessos, em 374 minutos jogados.

Sua contribuição mais notável na fase de mata-mata – vital – veio com o time tendo um desempenho abaixo do esperado e sob pressão na partida em casa contra o RB Leipzig nas oitavas de final, carregando a bola por metade do campo antes de dividir a defesa do Leipzig. com assistência para Vinicius Junior. A mudança mostrou os pontos fortes de Bellingham em uma função mais profunda, sua velocidade na transição e sua capacidade de passe.

Contra o City e o Bayern ele foi mais moderado, e as suas exibições individuais reflectiram a luta da equipa para se impor de forma consistente nessas eliminatórias. No empate em casa por 3 a 3 com o Manchester City, em 9 de abril, Bellingham fez 48 toques, menos do que qualquer jogador do City, exceto Erling Haaland. No empate em 2 a 2 com o Bayern de Munique, no dia 30 de abril, ele foi substituído, cansado, aos 75 minutos, sendo substituído por Luka Modric com o time perdendo por 2 a 1.

Ancelotti disse que Bellingham está “fazendo o seu trabalho” – “os gols diminuíram um pouco, mas o desempenho não”, disse ele em abril – e o time continuou vencendo.

Eles conquistaram a LaLiga a quatro jogos do fim e, em Londres, podem fazer a dobradinha do campeonato e da Liga dos Campeões, a segunda do Real Madrid em três anos. Antes do jogo, você verá Bellingham no campo de Wembley, caminhando sozinho, visualizando momentos importantes do jogo, um ritual que ele seguiu durante toda a temporada.

“É uma crença que minha família sempre me deu”, disse Bellingham na segunda-feira. “Companheiros de equipe que tive, membros da equipe que tive desde o [Birmingham] Academia. Sempre pensei em sonhar o maior possível. É um sentimento que sempre tive enquanto crescia. Trabalhei muito, mas também há muita sorte envolvida. Não tenho medo de dizer o quanto tive sorte. Agora que estou aqui, quero aproveitar cada momento.”