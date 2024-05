Como Bronny James mudou suas chances no Combine: ele permanecerá no Draft da NBA?

EUagora é seguro dizer que depois do Combinação de Darft da NBA, Bronny James conseguiu mudar a percepção que a maioria das pessoas tinha dele. Aqueles que acompanharam sua carreira no basquete no ensino médio sabem que ele era talentoso, mas sua carreira universitária durou pouco até agora devido ao infeliz episódio de parada cardíaca que sofreu . Depois de apenas uma temporada na USC com os Trojans, Bronny tomou a decisão de se testar na colheitadeira e os resultados foram inesperados. Muitos já dizem que Bronny foi uma das principais atrações do NBA Combine, mas vamos dar uma olhada nos números dele e deixar os leitores decidirem por si próprios. Isso dará às pessoas uma melhor compreensão do que esse guarda atirador tem a oferecer.

Bronny James se esforçou no Draft Combine da NBALAPRESSE

Resultados do NBA Darft Combine de Bronny James

Talvez uma das características mais prejudiciais de Bronny James seja sua altura, ele é um armador de 6’1 “com envergadura de 6’7”. Existem apenas alguns jogadores selecionados da NBA na história que chegaram à liga com essa altura. Eles têm que ser excepcionais no manejo da bola e ter uma vertical máxima irreal. Bronny tinha um mav vertical de 40,5 “, que foi o quarto maior geral na colheitadeira. James também acertou 19 em 25 tentativas de três pontos e acertou 12 arremessos consecutivos. Esses números por si só mudaram a percepção dele enquanto ele fazia isso apostar com toda essa pressão sobre ele.

É verdade que ainda existem detratores que manterão chorando nepotismo no basquete mas esses são, em sua maioria, odiadores de LeBron James. Além disso, há uma narrativa que afirma que o pai de Bronny está atualmente forçando as franquias da NBA a recrutar seu filho. Se você observar a maneira como Brinny se comportou com os repórteres, perceberá instantaneamente que o garoto está centrado e ciente da pressão que enfrentará. Até agora, não há muitas reclamações sobre Bronny simplesmente olhando para os resultados da combinação. As franquias da NBA agora estão lutando para tentar conquistá-lo durante o Draft da NBA, elas sabem que ele será pelo menos um ativo valioso para qualquer time em que jogue. Todos os sinais apontam para que Bronny James seja potencialmente convocado por um time da NBA por seus próprios méritos. Inesperado, sim. Mas, ao mesmo tempo, é realmente tão surpreendente?