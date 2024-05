Como Caitlin Clark jogou até agora na temporada de estreia da WNBA?

Caitlin Clark e o Indiana Fever estão há quatro jogos na temporada de 2024 da WNBA e, após quatro derrotas – todas contra semifinalistas dos playoffs do ano passado – o produto tem sido uma mistura.

O Fever perdeu seus dois primeiros jogos, contra o Connecticut Sun e o New York Liberty, por 57 pontos combinados, o maior déficit de pontos na história da WNBA para um time em seu par inicial de jogos. Clark marcou 20 pontos em sua estreia, mas também enfrentou problemas graves e teve 10 reviravoltas. Em seu segundo jogo, ela teve uma pontuação de um dígito pela primeira vez desde seu primeiro ano de faculdade, quando Indiana caiu para 36.

Mas a maré começou a mudar para Clark e o Fever nas revanches contra Nova York e Connecticut, culminando com uma quase reviravolta no Sun em Indianápolis na segunda-feira. Indiana começou devagar contra Connecticut, mas recuperou-se e assumiu uma vantagem de quatro pontos no final do quarto período, antes de finalmente deixá-la escapar.

Clark, que deixou a partida de segunda-feira no segundo quarto após torcer o tornozelo esquerdo, voltou para terminar com 17 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Mas o mais notável é que o Fever como um todo começou a operar como uma unidade, com o retorno de Indiana começando quando Clark estava no banco e Kelsey Mitchell (17 pontos), NaLyssa Smith (13), Temi Fagbenle (11) e Aliyah Boston (10 ) todos terminando em dois dígitos também.

Uma jogada no início do quarto período capturou melhor o futuro potencialmente brilhante do Fever: Boston bloqueou uma bandeja de DeWanna Bonner e passou a bola para Erica Wheeler, que a entregou a Clark para uma cesta de 3 pontos de 33 pés para dar a Indiana a liderança e enviar Gainbridge Fieldhouse em estado de agitação.

The Fever está 0-4 – seu quarto início na história da franquia e o primeiro desde 2021 – mas eles fizeram uma declaração na segunda-feira de que é mais provável que não sejam os piores por muito tempo.

Michael Voepel, Kevin Pelton e Alexa Philippou da ESPN avaliam as lutas e os pontos fortes da carreira profissional de Clark ao longo de quatro jogos – e o que virá dela e do Fever.

Como você avaliaria o desempenho de Clark em quatro jogos?

Voepel: Ela fez o que poderia ser razoavelmente esperado. O difícil calendário do Fever para o início da temporada significava que Clark enfrentaria imediatamente não apenas adversários de nível de playoff, mas também o nível mais alto desses times. Durante alguns momentos, ela parecia um pouco desconfortável. Em outros, ela parece estar ganhando confiança. A lupa sobre ela é enorme, mas o desempenho real examinado através do prisma da realidade tem sido a mistura geral positiva que quase qualquer novato de ponta tem no início de uma carreira esportiva profissional.

Pelton: Melhorando. Eu estava mais otimista do que a maioria dos analistas da WNBA sobre o potencial de novato de Clark com base no que vimos nas escolhas de número 1 da geração no passado. Ainda assim, o tempo que levou para que os armadores mais recentes, selecionados com a melhor escolha (Sabrina Ionescu e Kelsey Plum) se transformassem em estrelas da WNBA, moderou essas expectativas. Os primeiros quatro jogos de Clark se pareceram muito com a curta temporada de estreia de três jogos de Ionescu, que contou com um jogo de 33 pontos, mas também mais reviravoltas do que assistências. A pontuação de Clark ocorreu nas duas últimas partidas. Agora, ela deve reduzir o volume de negócios.

Philippou: Grande parte da reação em relação aos seus primeiros jogos dizia mais sobre as próprias expectativas (e se elas eram realistas em primeiro lugar) do que sobre Clark e seu potencial. Não é um dado adquirido que as melhores escolhas (especialmente os guardas) entrem na liga e dominem no primeiro ano, muito menos em quatro jogos. Vimos ela impactar o jogo de várias maneiras, como fez em Iowa, mesmo que sua eficiência poderia melhorar e suas rotações precisam ser limpas. Agora, veremos como ela se desenvolverá nos próximos 36 jogos da temporada regular.

Caitlin Clark vê progresso com Fever apesar da derrota A novata do Fever, Caitlin Clark, explica o quão perto sua equipe está de reverter a situação, apesar da derrota de Indiana para o Sun na noite de segunda-feira.

Em quais áreas Clark teve mais dificuldades?

Pelton: Sendo tão eficaz fora da bola quanto em Iowa. O rastreamento do Second Spectrum mostra uma grande divisão na eficiência do Fever com base no fato de Clark levar a bola para a quadra. Em 142 posses de bola em que ela levantou a bola, Indiana teve média de 1,06 pontos por posse de bola – bom para um dos cinco primeiros ataques na WNBA. Quando outra pessoa levanta a bola, o ataque do Fever cai para 0,82 pontos por posse, o que ficaria em último lugar.

Se as equipes vão negar a bola a Clark, ela tem que ser mais agressiva ao se abrir ou aproveitar essa atenção para facilitar a vida dos companheiros de equipe.

Voepel: A rotatividade vai saltar à mente de todos. Clark não pode se dar ao luxo da timidez ou de se questionar como craque enquanto está na quadra. Ela pode analisar as performances no filme e continuar fazendo ajustes. Mas ela tem que permanecer agressiva nos jogos.

Para usar uma analogia que se aplica a Indianápolis: quando ela está ao volante de um carro de corrida, ela tem que se esforçar. Isso significa que haverá algumas falhas? Claro. Mas você não vai vencer nenhuma corrida com medo do pedal do acelerador.

Philippou: Com base no ponto de vista de Pelton, mais atividade ofensiva foi algo que Clark achou que ela fez melhor no sábado contra o Liberty, o mesmo jogo em que ela terminou com 22 pontos, o melhor da temporada, em 9 de 17 arremessos. Vale a pena monitorar o uso, o papel e a sinergia de Clark com seus colegas de equipe de defesa, especialmente porque Mitchell está se recuperando totalmente de sua lesão no tornozelo fora da temporada. Na revanche contra o Liberty, Clark e o Fever também passaram a jogar com mais ritmo, o que ajudou o ataque a avançar.

A fisicalidade das defesas lhe causou problemas, e Clark disse que ela teve que aprender a não ser passiva quando isso acontece. Mas a segunda linha de defesa fará com que ela pague agora de uma forma para a qual nem sempre estava preparada no nível universitário.

Caitlin Clark cai 17 pontos, mas Fever fica aquém vs. O Indiana Fever perdeu seu quarto jogo consecutivo, apesar do desempenho de 17 pontos de Caitlin Clark.

Quanto dos problemas do Fever podem ser atribuídos à falta de experiência em jogar juntos?

Pelton: O início lento de Boston se destaca para mim como o maior indicador de que Indiana ainda não descobriu como maximizar sua parceria com Clark. Depois de uma média de 14,5 pontos por jogo com 58% de arremessos como um novato All-Star, Boston caiu para 9,5 PPG e 40,5% em campo. Boston nunca acertou mais do que 46% em qualquer período de quatro jogos na temporada passada. Clark e Boston já realizaram tantos pick-and-roll quanto qualquer dupla na liga, de acordo com o Second Spectrum, mas eu gostaria de ver ainda mais – para colocar Boston em situações de vantagem.

Philippou: Foi revelador ouvir Mitchell dizer na segunda-feira que a equipe ainda não tem uma identidade: “Acho que esse é o nosso próximo passo, estabelecer quem queremos ser”.

Ofensivamente, o Fever não estará no seu melhor se depender excessivamente de Clark. Seu equilíbrio ofensivo foi parte do motivo pelo qual estiveram tão perto de derrotar o Sun; A própria Clark observou que a equipe está no seu melhor quando ela consegue facilitar. Em última análise, não há substituto para o tempo e a experiência quando se trata de aprender como cada membro da equipe gosta de jogar.

Voepel: The Fever não tem o tipo de experiência, individual ou coletiva, que muitas equipes da WNBA têm – e definitivamente não como Nova York e Connecticut têm. Apenas um dos quatro jogos do Indiana exigiu execução no final do jogo; os outros três não eram tão próximos. Na segunda-feira, se tivessem atuado de forma diferente ofensiva e defensivamente no minuto final, poderiam ter vencido. Enfrentar os mesmos dois oponentes duas vezes em um curto espaço de tempo permitiu que o Fever usasse rapidamente o que aprendeu. Então, isso ajuda com o déficit de experiência.

Caitlin Clark foi acusada de gritar com o árbitro após virada Alyssa Thomas rouba a bola de Caitlin Clark, e Clark recebe uma falta técnica após dirigir algumas palavras aos árbitros.

Qual é a maior coisa que Clark pode fazer para continuar melhorando seu desempenho geral?

Voepel: O trabalho cinematográfico e o gerenciamento da frustração são fundamentais. Ela sabe que tem muito que aprender sobre esquemas defensivos e como é estreita a margem de erro na WNBA. Clark fez um curso intensivo na primeira semana da temporada.

Os treinadores dirão que o conhecimento profundo do pessoal e dos relatórios de observação é o que torna os melhores defensores da liga tão bons quanto eles. Alguns dos grandes defensores da WNBA têm rapidez e movimentos laterais de elite, enquanto outros podem não estar nesse nível. No entanto, o que eles têm em comum é a preparação, um alto QI no basquete e uma disposição para dedicar muita energia à defesa.

Clark viu uma boa defesa às vezes na faculdade, mas isso é como pular cinco níveis. Quanto mais ela compreender os defensores, mais poderá neutralizar seus pontos fortes.

Clark sofreu uma falta técnica na segunda-feira, mas não é grande coisa. Ela aprenderá a linha que deve seguir com os árbitros da WNBA. Sua paixão na quadra é parte do motivo pelo qual as pessoas gostam de observá-la. Ela tem que administrar isso, obviamente, mas ela não precisa apagar muito o próprio fogo.

Philippou: Entrar na academia ajudaria enormemente Clark e a Fever; a sequência de sete jogos nos primeiros 12 dias da temporada não perdoa uma equipe que se beneficiaria mais com o ensino do que uma equipe experiente. Suspeito que as coisas vão melhorar ainda mais quando eles tiverem tempo adicional de treino – e mais tarde, quando chegar o intervalo das Olimpíadas.

Pelton: Ignore o barulho. Bom, ruim ou não, todo mundo tem uma opinião sobre Clark agora – a maioria delas não vem de pessoas que entendem a realidade da vida na WNBA. Eu repetiria o que Wheeler disse aos colegas de equipe, conforme relatado no artigo de Alexa sobre a primeira semana de Clark como profissional: Fique longe das redes sociais.

O Fever pode ser um time de playoffs até o final da temporada?

Philippou: A maneira como eles lutaram contra o Sun na segunda-feira me deixou mais otimista de que eles podem chegar lá, embora muito disso dependa de como as outras equipes intermediárias ou inferiores se saem. Mas pode ser difícil conseguir vitórias no futuro próximo: Indiana está de volta à estrada para jogos contra o Seattle Storm, Los Angeles Sparks e Las Vegas Aces de quarta a sábado.

O teto da Febre por trás da melhoria da química e da experiência é alto, especialmente considerando sua enorme melhoria na semana passada. E por mais que o foco gravite em torno do ataque, dado o papel de Clark nele, não negligencie o crescimento defensivo necessário para que eles cheguem à pós-temporada.

Voepel: Eles podem ser um time de playoff? é uma pergunta diferente de Eles serão um time de playoffs? Como 8 das 12 equipes chegam à pós-temporada na WNBA, as equipes podem lutar um pouco, mas ainda assim juntar as coisas o suficiente para conseguir uma dessas vagas.

Então, a febre pode fazer isso? Sim. Irão eles? Após uma semana de temporada, não parece que os playoffs devam ser o foco agora. Mesmo que isso seja uma grande recompensa para um time que não vai à pós-temporada desde 2016, o fato de o Fever ser melhor que o do ano passado realmente seria um progresso. Dito isto, acho que ainda há uma chance razoável para a pós-temporada se Indiana continuar a aproveitar as lições.

Pelton: Projetei o Indiana como um time de playoffs entrando na temporada e não acho que o início do Fever tenha sido ruim o suficiente para me dissuadir de que isso seja realista. Eu previ que Connecticut e Nova York seriam dois dos três melhores times da WNBA nesta temporada, e é importante notar que eles também somam 3 a 0 contra times além do Fever.