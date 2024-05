Como consertar, parece que você talvez não conheça essa pessoa no Facebook

Globalmente, o Facebook é uma das maiores plataformas de mídia social. Infelizmente, encontrar a mensagem “Parece que você talvez não conheça esta pessoa” pode ser bastante frustrante. Freqüentemente, você recebe essa notificação ao adicionar alguém como amigo ou interagir com seu conteúdo. Então, se você também está tendo esse problema, este guia é para você. Aqui neste guia, mencionei algumas soluções cruciais que certamente ajudarão você a resolver esse problema.

O que essa mensagem de erro quer dizer?

Você pode não conhecer essa pessoa quando receber a mensagem “Parece que você talvez não conheça essa pessoa” no Facebook, o que significa que seus algoritmos sinalizaram sua interação com essa pessoa como potencialmente desconhecida.

Embora o Facebook utilize algoritmos complexos para melhorar a experiência dos seus utilizadores e proteger a sua privacidade, estes algoritmos podem por vezes interpretar mal o comportamento ou as ligações dos utilizadores.

Fora da sua rede : o Facebook pode sinalizar sua solicitação como suspeita se você não tiver amigos em comum ou pertencer ao mesmo grupo ou evento da pessoa que está adicionando. Envio de solicitações com muita frequência : Você envia muitos pedidos de amizade em um curto período de tempo? Nesse caso, o Facebook está indicando potencial comportamento de spam exibindo uma bandeira vermelha. Rejeições anteriores : o Facebook pode restringir a sua capacidade de adicionar novos amigos se várias pessoas rejeitarem o seu pedido de amizade ou os marcarem como indesejados. Solicitações anteriores ignoradas: Os algoritmos do Facebook podem sinalizar novos esforços para se conectar com o mesmo usuário se você já tiver enviado solicitações de amizade que foram ignoradas ou recusadas.

Portanto, se você está procurando algumas soluções que permitirão que você se livre da mensagem de erro “Parece que você talvez não conheça essa pessoa no Facebook”, execute estas correções:

Correção 1: você está impedido de enviar solicitações de amizade

Em alguns casos, o Facebook limita a quantidade de pedidos de amizade que você pode enviar. No entanto, essas limitações são causadas por uma variedade de fatores, incluindo:

Muitos pedidos de amizade foram enviados a você em um curto espaço de tempo.

Você não recebeu nenhuma resposta às suas solicitações anteriores.

Você foi marcado como indesejado ou rejeitado por seus pedidos de amizade anteriores.

Na maioria dos casos, o Facebook não suspende o bloqueio antecipadamente. Você precisará esperar alguns dias para que a restrição temporária entre em vigor. Recomenda-se enviar solicitações de amizade apenas para seus contatos conhecidos no Facebook. Não envie pedidos de amizade para pessoas que você não conhece. Ao enviar solicitações de amizade, você deve manter os seguintes pontos em mente.

Solicitação de amizade para pessoas que você conhece.

Certifique-se de não enviar pedidos de amizade a celebridades; em vez disso, siga-os.

Se você estiver configurando um perfil no Facebook, certifique-se de usar o nome apropriado. As pessoas de quem você gostaria de ser amigo podem negar sua solicitação se você usar um nome desconhecido.

Correção 2: a pessoa desativou as solicitações de amizade

O Facebook permite que os usuários desativem solicitações de amizade de indivíduos desconhecidos. Só é possível receber solicitações de amigos de amigos. Solicitações de amizade não podem ser enviadas se você não tiver amigos em comum com a pessoa.

Você está interessado em definir a mesma configuração para sua conta do Facebook? Você pode usar as etapas abaixo para acessar sua conta do Facebook.

Vá para Configurações do Facebook no seu celular. Clique em ‘Como as pessoas encontram e entram em contato com você.’ Quem pode te enviar solicitações de amizade? ‘ Depois disso, toque em ‘ Amigos de amigos‘. Em seguida, selecione ‘‘.

Existe a possibilidade de que, em um curto período de tempo, você curta ou comente alguma postagem anormal. No entanto, você pode ser bloqueado pelo Facebook se sua conta for sinalizada como bot.

Quando sua conta do Facebook está restrita, você não pode enviar mensagens ou solicitar amigos. Você só pode acessar sua conta no modo somente leitura. Depois que o Facebook remover as restrições da sua conta, você poderá tentar novamente.

Correção 4: conexões mútuas

Concentre-se em se conectar com pessoas que compartilham seus interesses ou cujos amigos vocês têm em comum. Expanda sua rede de conexões mútuas interagindo com postagens e grupos relacionados aos seus interesses para que o Facebook tenha mais chances de reconhecer suas interações genuínas.

Correção 5: personalize suas solicitações

Você deve incluir uma mensagem personalizada ao enviar pedidos de amizade, explicando o que vocês têm em comum ou mencionando quaisquer conexões que tenham. Sua solicitação parecerá mais genuína e terá maior probabilidade de ser aceita quando você adotar uma abordagem personalizada.

Correção 6: saia e faça login novamente

Existe a possibilidade de o Facebook não estar enviando solicitações de amizade devido a um erro de autenticação. Se você ainda não saiu da sua conta, faça isso agora.

Vá para sua perfil no Facebook. Para sair, role para baixo e clique Sair. Você precisa confirmar sua decisão. Se você receber um erro ao enviar solicitações de amizade, faça login na sua conta do Facebook e tente novamente.

Correção 7: respeite as configurações de privacidade

Ao enviar pedidos de amizade no Facebook, é importante respeitar as configurações de privacidade de outros usuários. Nos casos em que seus usuários selecionam grupos ou conexões específicas para interagir com seu conteúdo, é essencial honrar suas escolhas.

Se você tentar enviar solicitações de amizade a usuários cujas configurações de privacidade foram limitadas, você poderá receber a mensagem “Parece que você talvez não conheça esta pessoa” ou até mesmo não conseguir se conectar às suas contas.

Correção 8: crie um perfil completo

Para se apresentar de forma autêntica no Facebook e interagir de forma eficaz com outras pessoas, é fundamental ter um perfil completo. Para criar um perfil abrangente, siga estas etapas:

Foto do perfil Foto de capa Sobre a seção Informações de contato Trabalho e Educação Hobbies e interesses Configurações de privacidade Atividade na linha do tempo Fotos e álbuns em destaque

Correção 9: revise sua atividade

Se a mensagem “Parece que você talvez não conheça esta pessoa” ocorreu como resultado de sua atividade recente no Facebook, verifique suas interações anteriores com a pessoa. Certifique-se de cumprir as diretrizes do Facebook caso tenha enviado spam ou violado os padrões da comunidade.

É possível ignorar esta mensagem?

Embora ignorar a mensagem “Parece que você não conhece esta pessoa” do Facebook seja tecnicamente possível, é importante lembrar que isso pode violar os termos de serviço do Facebook. Por exemplo, você pode criar várias contas, usar ferramentas automatizadas para enviar solicitações de amizade ou se envolver em práticas enganosas para parecer mais próximo dessa pessoa e ignorar esta mensagem.

Existe um limite de tempo para enviar novos pedidos de amizade?

Existem vários fatores que influenciam o período de espera antes de enviar um novo pedido de amizade no Facebook, incluindo o algoritmo utilizado pelo site, o comportamento do utilizador e a atividade da conta. Não está claro qual é o período exato de espera entre o envio de solicitações de amizade no Facebook.

