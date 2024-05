Como corrigir problema de alta memória e CPU do CCXProcess Mac?

Quer você seja um profissional que trabalha ou um estudante aprendendo trabalhos relacionados a gráficos, o Adobe Creative Cloud é uma ferramenta obrigatória para ter no seu Mac e para você começar. Os Macs são conhecidos por seu desempenho excepcional e podem executar todos os softwares Adobe Creative Cloud sem qualquer impacto no desempenho. No entanto, recentemente os usuários descobriram que o CCXProcess está consumindo muita memória e CPU do Mac.

CCXProcess é um processo essencial executado em segundo plano sempre que você usa o software Adobe Creative Cloud; em palavras simples, ele gerencia o fluxo de trabalho do software Adobe. É muito improvável que este processo interrompa o desempenho do seu Mac, mas os usuários relataram ter enfrentado problemas com ele.

O alto uso de memória e CPU pelo CCXProcess pode degradar o desempenho do seu Mac e você não conseguirá usar o software que estava tentando. Mas existe uma maneira de corrigir esse problema? Este artigo irá guiá-lo com todas as etapas de solução de problemas que você pode seguir para corrigir problemas de alta memória e CPU do CCXProcess Mac.

Corrigir problema de alta memória e CPU do CCXProcess Mac

Principalmente o problema foi relatado por usuários que executavam Macs antigos baseados em Intel, e isso ocorre porque o sistema deles era antigo o suficiente para não lidar com o software. Os novos Macs baseados em Apple Silicon ainda funcionam perfeitamente ao executar o software Adobe Creative Cloud e são menos suscetíveis a esse problema, a menos que seja alguma falha de software. Aqui estão alguns métodos que ajudarão você a corrigir o problema de alta memória e CPU do CCXProcss Mac-

Forçar o encerramento da Adobe Creative Cloud

Se o seu Mac começar a ficar lento ao executar o Adobe Creative Cloud, force o encerramento do aplicativo para encerrar todos os processos em segundo plano. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

aperte o Comando + Opções + Esc chaves juntas. Isso iniciará a janela Forçar encerramento de aplicativos.

Selecione Nuvem Criativa Adobe e depois clique em Forçar encerramento .

Finalizar processo CCX

Se o CCXProcess estiver sendo executado em segundo plano, mesmo que você não tenha iniciado nenhum software Adobe, você poderá encerrar o processo no Activity Monitor. As etapas fornecidas abaixo irão guiá-lo através disso-

Imprensa Comando + barra de espaço E no Pesquisa mais procuradas tipo Monitor de atividades . Imprensa Retornar para lançá-lo.

Procurar Processo CCX no Activity Monitor, selecione-o e clique no botão X botão.

Agora, clique em Desistir para encerrar o processo.

Reinicie o seu Mac

O problema de alta memória e CPU do CCProcess Mac pode ser devido a algum bug em seu sistema. Se você não reinicia o Mac há muito tempo, é comum enfrentar problemas como esse. Reinicie o seu Mac e tente executar o Adobe Creative Cloud, e o problema será resolvido-

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e clique em Reiniciar

Agora, clique no Reiniciar botão para reiniciar o seu Mac.

Assim que o seu Mac inicializar e você estiver na tela da área de trabalho, inicie o Adobe Creative Cloud.

Um dos motivos comuns por trás do alto uso de memória e CPU do CCXProcess no Mac é o software de sistema desatualizado. Sabe-se que os Macs funcionam perfeitamente, independentemente do aplicativo que você está usando, mas para que um Mac funcione sem atrasos, seu software deve ser atualizado para a versão mais recente. As etapas abaixo irão guiá-lo sobre como você pode atualizar seu Mac-

Abra o Menu Maçã e depois clique em Configurações de sistema

Agora, clique em Em geral e depois Atualização de software

Seu Mac irá procurar as atualizações disponíveis; baixe e instale-os.

Remover Adobe Creative Cloud da inicialização

Se o Adobe Creative Cloud estiver configurado como um item de login, ele será iniciado automaticamente quando o Mac for inicializado e você poderá enfrentar esse problema. Remover o Adobe Creative Cloud do login garantirá que ele não seja iniciado automaticamente e você não enfrentará esse problema. Veja como fazer isso-

aperte o Comando + barra de espaço combinação de teclas para abrir Pesquisa mais procuradas .

Tipo Itens de login na Pesquisa Spotlight e pressione Retornar .

Você verá a lista de aplicativos de inicialização sob o Abrir no login seção.

Selecione Nuvem Criativa Adobe e clique no Menos ícone.

Desinstalar o AdGuard

Ao passar pelas dúvidas dos usuários sobre o mesmo problema na Comunidade Adobe, uma coisa que se revelou comum em todos eles foi que estavam usando o AdGuard. Na verdade, os usuários mencionaram que o problema foi resolvido depois que desinstalaram o AdGuard do Mac. Se você estiver enfrentando problemas de alta memória e CPU do CCXProcess Mac, tente desinstalar o AdGuard e ver se isso resolve o problema.

Clique no Localizador ícone no dock na parte inferior.

Vá para o Formulários guia no painel esquerdo do Finder.

No lado direito, procure AdGuard . Clique com o botão direito nele e depois clique em Mover para a lixeira

Agora, clique com o botão direito no Lixeira no dock e clique em Lixeira vazia

Clique em Lixeira vazia novamente para excluir o aplicativo.

Depois disso, reinicie o seu Mac e veja se isso resolve o problema.

A próxima coisa a fazer se você estiver enfrentando esse problema é atualizar o Adobe Creative Cloud para a versão mais recente. Esse problema foi reconhecido pelos desenvolvedores da Adobe há muito tempo e eles imediatamente lançaram o patch para ele. É provável que você enfrente esse problema se ainda estiver usando a versão antiga da Creative Cloud. Atualize o Adobe Creative Cloud para a versão mais recente seguindo as etapas abaixo para corrigir esse problema-

Clique no Plataforma de lançamento ícone no dock.

Procurar Nuvem Criativa Adobe e pressione Retornar para lançá-lo.

Clique em Ajuda na barra de menu superior e clique em Nuvem Criativa Adobe .

Isso procurará a atualização mais recente da Creative Cloud e a instalará.

Conclusão

Se você chegou a esta parte do artigo, provavelmente o problema não foi resolvido pelas etapas acima. Nesse caso, sugerimos que você reinstale o aplicativo Creative Cloud para resolver o problema.

Então é isso com este guia, estas são todas as etapas que você pode seguir para corrigir problemas de alta memória e uso de CPU do CCXProcess Mac. Se você enfrentar problemas com qualquer uma das etapas mencionadas acima, sinta-se à vontade para comentar abaixo e nós resolveremos suas dúvidas.

