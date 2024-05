Como Frank Warren e Eddie Hearn trabalharam juntos após 15 anos de animosidade

Por 15 anos, Frank Warren e Eddie Hearn se destacaram no cenário do boxe no Reino Unido, período durante o qual o esporte se consolidou como um dos mais proeminentes da região.

E por 15 anos, Warren e Hearn não se falaram cara a cara. Isso significou que muitos dos melhores confrontos possíveis no Reino Unido foram deixados de lado, assim como seus equivalentes nos Estados Unidos, onde os promotores raramente fazem negócios entre si.

O conflito entre Warren, 72, e Hearn, 44, finalmente terminou em novembro passado.

Foi quando Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, reuniu a dupla para um encontro em Londres na coletiva de imprensa do Day of Reckoning, evento que contou com lutadores alinhados com os dois promotores.

Hearn disse que Alalshikh ficou “bastante surpreso” com a resposta à sua união com Warren. E também é um bom negócio. “Somos um esporte profissional”, disse Warren à ESPN na terça-feira ao lado de Hearn. “E então descobrimos que nossos rapazes querem ganhar o melhor dinheiro possível e queremos ganhar dinheiro.”

Agora, com Warren e Hearn não mais em desacordo, os rivais se enfrentarão no sábado em Riad como parte de um conceito único baseado em equipe criado por Alalshikh que colocará cinco dos boxeadores de Warren da Queensberry Promotions contra cinco selecionados pela Hearn’s Matchroom Boxing em um evento chamado “5 vs. 5”.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Muito bizarro, na verdade”, disse Hearn à ESPN durante uma entrevista ao lado de Warren sobre o silêncio de longa data da dupla no rádio. “E com toda a honestidade, sem Sua Excelência [Turki Alalshikh] nos envolvendo e sem esse cenário em mudança, nunca teríamos conversado. Porque se você não fizer isso depois de 15 anos, você simplesmente não vai fazer.

“Nós dois somos muito teimosos”, acrescentou Hearn. “Chegou a um ponto em que é o que é, não trabalhamos juntos. Temos nossas próprias plataformas, nossos próprios lutadores. Boa sorte. E acho que falo em nosso nome: é a melhor coisa que já fizemos, quero dizer, é definitivamente a coisa mais animada e revigorada que já senti em minha carreira em muito tempo.”

Para os fãs de boxe, é provavelmente surreal – mas encorajador – ouvir essas palavras. A lista de lutas de sábado é convincente mesmo sem os riscos associados ao conceito de equipe.

Um ponto será concedido para cada vitória por decisão, dois pontos por vitória por KO/TKO e pontos duplos para os capitães do time: Deontay Wilder, que assinou com a Matchroom antes de sua luta principal de peso pesado contra Zhilei Zhang, e Hamzah Sheeraz, que representará Queensberry em uma luta de peso médio contra Austin “Ammo” Williams. O promotor vencedor levará para casa US$ 3 milhões.

“O boxe sempre foi um esporte individual e agora estamos fazendo cinco contra cinco. É como um conceito de equipe introduzido pela primeira vez no esporte do boxe”, disse Zhang, 41, à ESPN em comentários traduzidos do chinês. “E gosto da ideia, gosto do que eles estão fazendo. Acredito que todos em nossa equipe estão treinando muito e com respeito. E acredito que conseguir pontos para a equipe é definitivamente uma coisa boa.”

Outros seis lutadores buscarão somar pontos para seu promotor. Daniel Dubois, do Queensberry, encontra Filip Hrgovic com o vencedor esperado para lutar contra Anthony Joshua em 20 de setembro, no Estádio de Wembley, em Londres, em um evento da temporada de Riad. Todos os cinco pesos pesados ​​do card estão no top 10 da ESPN. Raymond Ford (um americano promovido por Hearn) defende seu título dos penas da WBA contra Nick Ball em uma luta que poderia facilmente ser considerada sozinha como seu evento principal.

O maior azarão nas três principais lutas é Dubois com +210, por ESPN BET, ilustrando a natureza competitiva da lista.

Luta de abertura: Willy Hutchinson-Craig Richards no meio-pesado.

A série de lutas foi encabeçada por Artur Beterbiev-Dmitry Bivol pelo indiscutível campeonato leve antes da lesão no joelho de Beterbiev. Bivol ainda lutará no card, defendendo seu título dos meio-pesados ​​​​da WBA contra o substituto tardio Malik Zinad.

O presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, centro, conseguiu reunir os promotores para apresentar alguns dos maiores cartões de boxe do boxe nos últimos anos. Imagens de Zac Goodwin/PA via Getty Images

Embora haja muito em jogo entre os ex-inimigos ferrenhos – o direito de se gabar junto com o prêmio em dinheiro – há, sem dúvida, mais em jogo para os lutadores, especialmente Zhang e Wilder. Ambos os pesos pesados ​​estão se recuperando de derrotas inesperadas para Joseph Parker em Riad.

“Deontay não parecia nada bem da última vez, então ele tem que tentar se redimir e ‘Big Bang’ [Zhang] vai querer voltar à luta”, disse Warren. “Ele colocou Parker no chão duas vezes, ele estava indo muito bem na luta até os últimos estágios. Para mim, o perdedor dessa luta não acho que tenha muitos lugares para ir para saber o que está em jogo. É por isso que será um confronto tão competitivo.”

E talvez seja isso, mais do que qualquer outra coisa, o que representa o interesse de Alalshikh pelo esporte – sendo o card de sábado o exemplo mais recente. Da forma como outros corretores poderosos do boxe geralmente operam, Wilder provavelmente teria definhado por mais de um ano após a derrota para Parker, antes de retornar em uma luta de preparação contra um lutador de baixo nível.

É o caminho que Wilder percorreu após sua derrota em novembro para Tyson Fury, que foi eleita a Luta do Ano de 2021 da ESPN (junto com o KO do Ano). A luta de retorno de Wilder aconteceu 11 meses depois, com um nocaute no primeiro round sobre o jornaleiro Robert Helenius.

O americano, agora com 38 anos, não lutou por mais 13 meses e, quando o fez, era uma sombra do que era antes, na derrota sem brilho para Parker em dezembro passado. Wilder entrou no ringue como favorito de -700, por ESPN BET. Zhang também foi o favorito para derrotar Parker quando eles lutaram em 8 de março; isso não importava. Agora, os dois grandes homens têm a chance de apagar rapidamente o cheiro da derrota e se posicionar para mais uma luta marcante.

“Isso dá a Wilder um pé de volta”, disse Hearn. “Se ele nocautear Zhang, todo mundo vai pedir que ele participe de grandes lutas novamente. … Esses caras sabem disso no card: se você perder, provavelmente será um homem esquecido por Sua Excelência, sendo brutal. Você vence e vence com estilo, ele dirá: ‘Eu o quero de volta’. Então é por isso que eles estão lutando também.”

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Rascunho simulado: Quem é o número 1 para os Guardiões? »

• Por que Bronny permaneceu no draft da NBA, o que vem a seguir? »

• NFL: acordos contratuais e quem será pago »

Mais conteúdo ESPN + »

Alalshikh está planejando uma luta em 3 de agosto entre Wilder e o candidato em ascensão Jared Anderson na eliminatória da temporada Terence Crawford-Israil Madrimov Riyadh em Los Angeles, mas o ex-campeão dos pesos pesados ​​​​deve ter um bom desempenho contra Zhang, mesmo na derrota. A tão esperada luta contra Josué também está em jogo. Wilder deveria se encontrar com Joshua em 8 de março, mas a derrota para Parker arruinou seus planos.

“Eu disse a Wilder, estou pronto para entregar [the Joshua fight] mas depende de seu desempenho contra Zhang”, disse Alalshikh à ESPN em abril. “Se ele não se importa consigo mesmo, não sou responsável. Dou-lhe duas oportunidades, mas não posso dar-lhe uma terceira.”

Este poderia ser apenas o começo do boxe baseado em equipes. Isso já foi feito no nível inferior antes: houve a World Series of Boxing semi-profissional, onde competiram amadores de ponta, como o campeão peso pesado Oleksandr Usyk. Há também a Team Combat League, que está atualmente em operação, mas não conta com muitos lutadores de alto nível.

“Os dois promotores envolvidos são essenciais para a indústria do boxe e desempenharão um papel crucial no novo projeto do boxe”, disse Alalshikh à ESPN na quinta-feira. “Os promotores estão adotando essa visão com base em sua experiência conosco até agora e continuarão trabalhando conosco para trazer o boxe de volta. Nossa próxima fase envolve uma competição envolvendo nossos parceiros, promotores baseados nos EUA versus promotores baseados no Reino Unido, um evento que nós acredito que os fãs irão abraçar ansiosamente.”

O Reino da Arábia Saudita já revolucionou o golfe com o seu LIV Golf Tour baseado em equipas – com uma forte infusão de fundos no desporto – e mais do mesmo poderá estar aqui para ficar no boxe. Não boxeadores lutando juntos, é claro, mas em um formato semelhante ao da Ryder Cup, onde os boxeadores representam seu país ou promoção.

“Isso estimula toda a energia”, disse Warren. “Estamos cheios disso e ambos queremos muito vencer. E isso capturou a imaginação de todos. Tem sido fantástico, sob os auspícios de Sua Excelência, basicamente nos reunir, bater nossas cabeças e dizer: ‘não estrague tudo.’

“As finanças disponíveis para a temporada de Riade criaram um cenário completamente diferente”, acrescentou. “Mas isso está se espalhando por todo o mundo agora. … É um momento realmente brilhante para o boxe, um momento brilhante para nós, e temos que abraçá-lo e seríamos completos idiotas se estragasse tudo.”