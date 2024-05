Como implantar o aplicativo Zoom usando SCCM

Existem vários recursos que tornam o Zoom uma plataforma de destaque para videoconferência, mensagens e colaboração. No entanto, no mundo de hoje, onde o trabalho remoto se torna cada vez mais predominante, é crucial que as organizações implementem o Zoom de forma eficiente. Para gerenciar implantações de software de maneira eficaz, é útil usar o System Center Configuration Manager (SCCM), uma ferramenta poderosa. Portanto, se você deseja implantar o aplicativo Zoom usando SCCM usando MSI, este guia irá ajudá-lo.

O que é o cliente Zoom Meeting?

A maioria de vocês provavelmente sabe o que são reuniões Zoom. Existem preocupações de segurança relacionadas aos clientes de reuniões Zoom. Na minha experiência, muitas organizações usam reuniões Zoom para se comunicar com clientes externos.

Esta solução de software é uma solução de videoconferência baseada em nuvem para conduzir reuniões virtuais e colaborar em tempo real. Existe uma solução de videoconferência da Microsoft chamada Teams. Zoom é um de seus concorrentes.

O que é o System Center Configuration Manager (SCCM)?

Systems Management Server (SMS), anteriormente System Center Configuration Manager (SCCM), é uma solução de gerenciamento desenvolvida pela Microsoft. Este programa foi projetado para facilitar o gerenciamento de grandes grupos de computadores desktop que executam Windows.

O SCCM permite que os administradores gerenciem implantações de software, atualizações, inventário de hardware, configurações de conformidade e configurações de sistema.

Quais são os diferentes métodos para implantar o aplicativo Zoom usando SCCM?

Para implantar o cliente Zoom, existem várias opções. Aqui estão alguns deles.

Para implantação de GPO, use o instalador MSI.

Instale o Zoom MSI usando ConfigMgr.

Com a ajuda de scripts GPO, instale o cliente Zoom.

É comum que os administradores usem GPOs para implantar clientes Zoom em sua organização, seja porque sua organização não usa SCCM ou porque acham que é uma solução simples.

Qualquer que seja a estratégia de implantação escolhida, você poderá implantar o Zoom com sucesso. Ao usar o Configuration Manager, os clientes Zoom são implantados de forma rápida e fácil.

Como implantar o aplicativo Zoom usando SCCM

Então, aqui estão alguns métodos necessários que você precisa executar para implantar o aplicativo Zoom usando SCCM:

Método 1: Instalador Zoom MSI

Siga estas etapas para usar o instalador Zoom MSI:

Etapa 1: Baixe o Zoom MSI

O Zoom MSI pode ser implantado em dispositivos gerenciados pelo Configuration Manager da seguinte maneira. Para instalar o Zoom Full Installer MSI, você pode baixá-lo do Zoom (cerca de 46 MB).

Etapa 2: opções de linha de comando de zoom

O cliente Zoom pode ser implantado por meio da linha de comando usando as opções a seguir. Ao implantar este MSI usando o Configuration Manager, você pode usar os seguintes comandos:

msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart

Etapa 3: Criar aplicativo Zoom usando SCCM

Abra o Console do ConfigMgr .

Depois disso, vá para \Biblioteca de software\Visão geral\Gerenciamento de aplicativos\Aplicativos

Após, clique com o botão direito no Nó de aplicativos .

Clique Criar aplicativo .

Agora, para especificar as configurações deste aplicativo, execute estas etapas:

Certifique-se de que a opção chamada “ Especifique manualmente as informações do aplicativo ” é selecionado.

Então clique Próximo.

Especifique o nome do aplicativo Zoom MSI: Aplicativo Zoom MSI .

Você precisará inserir o nome do editor: Ampliação .

Para continuar, clique PRÓXIMO .

Para a próxima etapa, salve o ÍCONE de zoom para um local de rede.

Selecione Centro de software do Zoom ícone clicando Navegar .

Uma vez o ÍCONE de zoom foi carregado, clique no PRÓXIMO botão.

Você precisa fornecer as seguintes informações sobre o Tipos de implantação página. Existem alguns tipos de implantação que fornecem informações sobre o método de instalação e os arquivos de origem do aplicativo.

Configure o Zoom clicando em ADICIONAR .

Etapa 5: Criação do tipo de implantação para Zoom

Você deve especificar as configurações de implantação para esse tipo de implantação. Tipo de aplicação: Instalador do Windows (arquivo *.msi) Quando você clica no Navegar botão, as informações sobre o tipo de implantação são identificadas automaticamente a partir Arquivos de instalação do Zoom .

Faça o download do Arquivo ZoomInstallerFull.msi nos downloads do Teams MSI.

Para continuar, clique PRÓXIMO .

Para mais informações, clique PRÓXIMO .

Do arquivo Zoom MSI, o SCCM importou as seguintes informações.

Além disso, agora você deve substituir o nome da implantação por: Instalador em toda a máquina do Teams – Windows Installer (arquivo *.msi)

Programa de instalação Zoom MSI para Windows de 64 bits msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart

Você pode selecionar o comportamento de instalação – Instalar para o sistema se o recurso for um dispositivo ou instalar para o usuário se o recurso não for um dispositivo.

Para continuar, clique em PRÓXIMO .

Selecione Dependências de software do Zoom . Para prosseguir, clique PRÓXIMO .

Configurar Configurações de implantação de equipes.

Para continuar, clique no PRÓXIMO botão.

No tipo de implantação SCCM, clique em FECHAR para concluir a implantação do aplicativo Zoom.

Para continuar, clique PRÓXIMO .

Para concluir o processo de criação do aplicativo, clique em PRÓXIMO, PRÓXIMO, e FECHAR .

Etapa 6: implantar o zoom usando SCCM

Veja como implantar o Zoom usando SCCM. Não há diferença entre esta e qualquer outra implantação de aplicativo no SCCM. Para determinar se isso está indo para uma coleção de usuários ou para uma coleção de dispositivos, você deve saber para qual deles está indo.

Para acessar aplicativos, navegue até \Biblioteca de software\Visão geral\Gerenciamento de aplicativos\Aplicativos

Selecione os Aplicação de zoom criamos acima por clicando com o botão direito isto.

Escolher IMPLANTAR .

Selecione os NAVEGAR botão ao lado do Coleção . Escolha o COLEÇÃO do usuário no qual você deseja implantar o Zoom.

Para distribuir os arquivos de origem do Teams para o servidor do Ponto de Distribuição, clique no botão ADICIONAR botão. Escolher Ponto de distribuição .

Por favor selecione DP CMMEMCM.MEMCM.COM .

Para continuar, clique OK .

Clique PRÓXIMO para prosseguir. Certifique-se de que a instalação AÇÃO está configurado para INSTALAR . Certifique-se de que a Finalidade esteja selecionada como OBRIGATÓRIA.

Certifique-se de que o aplicativo Zoom esteja instalado em todos os dispositivos Windows 10.

Prazo de instalação O próximo ciclo político estará disponível o mais rápido possível (próximo ciclo político)

No EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO página, clique PRÓXIMO .

No ALERTAS página, clique no PRÓXIMO botão.

Na página de resumo, clique em PRÓXIMO e confirme .

Para completar o Implantação SCCM clique FECHAR .

Etapa 7: Resultados: Aplicação de Zoom

Para garantir que o conteúdo seja distribuído ao DP, siga estas etapas:

O Zoom está listado como um aplicativo disponível no Centro de Software . Clique no Ícone do aplicativo Zoom . Em seguida, clique no Instalar botão. Usando o Windows 10/11 Software Center, podemos ver que o Zoom foi instalado com sucesso. Além disso, você pode verificar se um atalho na área de trabalho foi criado para o Zoom. Então é assim que você pode implantar o aplicativo Zoom usando SCCM com MSI.

Método 2: usar o Editor de Política de Grupo

Você precisa fazer login como administrador no servidor Active Directory. Vá para Começar selecione Ferramentas administrativas e selecione Usuários e computadores do Active Directory. Defina a política de grupo para o domínio que você deseja expandir. Para definir a política de grupo clique com o botão direito o domínio, selecione Propriedades então Política de grupo . Depois, nomeie o Zoom do objeto de política de grupo . Depois disso, clique Editar no recém-criado Objeto de Política de Grupo . Clique com o botão direito sobre Modelos Administrativos sob Configuração do computador . Selecione Adicionar/remover modelos . Escolha o Modelo Administrativo . Clique Abrir. Clique no Adicionar/remover modelos botão para fechar a janela. O zoom agora deve estar disponível em Configuração do computador e Modelos Administrativos . Quando você Duplo click a pasta Zoom, três subpastas vai aparecer: Configurações gerais, configurações de bate-papo, e Configurações de reunião . Para visualizar as configurações, Duplo click uma subpasta e, em seguida, em uma configuração específica para visualizar mais informações e habilitar ou desabilitar isto.

Melhores práticas para implantação do SCCM: