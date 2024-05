Como Nickeil Alexander-Walker se tornou um fator X para os Timberwolves

TARDE NO JOGO 4 da série do primeiro turno dos Timberwolves contra o Phoenix Suns, com o Minnesota tentando garantir a raspagem, o armador do Wolves, Nickeil Alexander-Walker, sabia que precisava fazer uma jogada.

Era 28 de abril e o Minnesota mantinha a vantagem de 113-111 nos minutos finais. Depois de uma tentativa perdida de 3 pontos de Mike Conley dos Wolves, o Suns teve a chance de empatar ou assumir a liderança para estender sua temporada.

Alexander-Walker assistiu Devin Booker lançar um passe para Kevin Durant, que dobrou na trave. Durant jogou de volta para Eric Gordon, que rebateu para Bradley Beal no canto esquerdo enquanto Durant escorregava de volta para a direita.

À medida que a sequência se desenvolvia, Alexander-Walker fez o tipo de jogada que seus treinadores e companheiros de equipe agora confiam nele: ele viu Durant abrir depois que Karl-Anthony Towns cortou um Beal na pista, e quando Beal deixou um passe de salto entrar Seguindo a orientação de Durant, Alexander-Walker estendeu o braço para a gorjeta e o roubo.

Dezesseis segundos depois, Anthony Edwards detonou na borda para uma enterrada em Durant que aumentou a vantagem dos Wolves para um jogo com duas posses de bola. Minnesota nunca mais liderou por menos de quatro na conclusão da raspagem.

“Acho que aquela jogada foi como: ‘Vou vencer este jogo e impactá-lo da melhor maneira que puder’”, disse Alexander-Walker à ESPN. “Antes era tipo, ‘Cara, não entendi. Estou tentando encontrar.’ Agora é como, ‘Vou impactar isso, não importa o que aconteça’”.

Depois de jogar por três times da NBA em cinco anos, o nativo de Toronto de 25 anos que chegou a Minneapolis no prazo final de negociação de 2023 mostrou por que é uma parte fundamental das esperanças dos Lobos de avançar das semifinais da Conferência Oeste contra os principais. semeado Denver Nuggets.

“Ele tem sido um dos nossos melhores jogadores nos playoffs até agora, e muito disso se deve ao seu lado mental”, disse Conley à ESPN. “Ele realmente trabalhou muito nisso. Ele não está deixando a raiva tomar conta, não deixando que os erros do passado tomem conta da próxima jogada.

“Quando ele está 100% nisso, cara, ele é um dos nossos melhores fatores X para nossa equipe.”

ALEXANDER-WALKER TEM silenciosamente se transformou em um dos melhores jogadores defensivos da NBA.

Sua jornada foi tudo menos linear. Como um novato vindo da Virginia Tech com o New Orleans Pelicans em 2019-20, Alexander-Walker manteve os oponentes com 48,4% de arremessos como defensor contestante. Isso ficou em 288º lugar entre 317 jogadores que defenderam pelo menos 250 arremessos.

Alexander-Walker foi inicialmente anunciado como artilheiro do banco, mas rapidamente lutou para encontrar ritmo nos primeiros dois anos. No meio de sua terceira campanha em Nova Orleans, a equipe o transferiu para o Portland Trail Blazers. Ele pensou que poderia ser um começo livre muito necessário, mas foi rapidamente negociado novamente para um time competitivo do Utah Jazz, o que significava que passaria mais tempo no banco.

“Quase senti como se tivesse perdido a janela para minha carreira”, admite Alexander-Walker. Mas agora, ele vê isso de forma completamente diferente. “Acho que Nova Orleans (negociar) comigo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Me ensinou como ser um homem. Como ser um verdadeiro profissional.

“Através dos altos e baixos de tudo isso, aprendi que a única coisa que tenho é o meu trabalho.”

Enquanto estava em Utah, a mentalidade de Alexander-Walker mudou. Ele percebeu que teria que se tornar um jogador mais defensivo. Em minutos limitados em 2022-23, ele manteve os oponentes com 40,9% de arremessos como o defensor mais próximo. Ele sabia que se quisesse ter um longo futuro na NBA, precisaria priorizar o trabalho sujo.

A temporada regular de 2023-24 está concluída e a pós-temporada está em andamento. Temos tudo que você precisa para acompanhar outra busca épica pelo título. • Windhorst: A rivalidade Haliburton-Brunson

• Lowe: Como a ascensão de Edwards redimiu KAT

• Arenque: Uma força e uma falha para cada equipe

• Pelton: A janela de título do OKC está totalmente aberta

• MacMahon: A arte do movimento de desaceleração

Dois dias antes do prazo comercial de 2023, Alexander-Walker estava em movimento novamente.

Como parte de um acordo de três equipes com o Los Angeles Lakers e os Timberwolves que envolveu Russell Westbrook e D’Angelo Russell, o Jazz enviou Conley e Alexander-Walker para Minnesota.

Alexander-Walker era um jogador substituto, indicava a sabedoria convencional, um jogador cujo salário satisfazia as regras mundanas do acordo coletivo de trabalho.

Quando ele chegou a Minnesota, havia rostos familiares: Conley, Rudy Gobert e vários funcionários que estiveram anteriormente em New Orleans, incluindo o técnico do Wolves, Chris Finch, que nem sempre teve o relacionamento mais otimista com Alexander-Walker.

“Eu e ele estávamos brigando por causa da minha ansiedade, de certa forma, como novato, pelo que eu queria para minha carreira”, diz Alexander-Walker.

Os dois não se falavam desde que Alexander-Walker deixou Nova Orleans, e ele não tinha certeza se Finch sabia do progresso que fez como zagueiro. Mas Alexander-Walker ficou aliviado ao descobrir que tanto o presidente da Finch quanto o do Wolves, Tim Connelly, sabiam – e eles esperavam que fosse algo que ele continuaria a desenvolver em Minnesota.

“Demora um pouco para que todos descubram quem são nesta liga”, disse Finch à ESPN. “Quando era um jovem jogador, vi-o passar por muitas frustrações, mas sempre sentimos que ele poderia ser assim.

“Mesmo em Nova Orleans, sempre pensamos que ele poderia ser assim.”

UM ÚNICO SOCO daria a Alexander-Walker a vaga de que precisava em Minnesota.

Em 9 de abril de 2023, os Timberwolves e os Pelicans entraram na final da temporada regular empatados na classificação em 41-40. Eles jogaram no Target Center de Minneapolis, com o vencedor ficando em 8º lugar e o Lakers no torneio play-in, enquanto o perdedor cairia para o 9º lugar e enfrentaria o Oklahoma City Thunder.

No final do primeiro quarto, depois de cometer sua segunda falta, o Wolves começou a atacar e o forte defensivo Jaden McDaniels entrou no túnel perto do banco do Minnesota e deu um soco no que ele pensou ser uma parede de tecido. Ele não viu o tijolo por trás disso.

McDaniels imediatamente agarrou o punho direito; sua mão estava quebrada.

Os Lobos acabaram vencendo. Depois de uma derrota subsequente para o Lakers, Minnesota e Oklahoma City se enfrentaram para determinar quem iria aos playoffs para enfrentar o Nuggets, número 1.

Com McDaniels de fora, Alexander-Walker empatou o confronto mais difícil do OKC – seu primo Shai Gilgeous-Alexander.

Nos primeiros quatro anos de sua carreira, Alexander-Walker defendeu seu primo 27 vezes em confrontos de meia quadra, mantendo-o em 3 de 11 arremessos.

Alexander-Walker descobriu que estava começando – e desenhando a tarefa – naquela manhã no shootaround. Evitando parte de sua rotina normal de jogo, Alexander-Walker foi para casa e assistiu três horas de filme sobre os jogos anteriores de seu primo. Ele procurou cada palavra, cada movimento, cada jogada que pudesse acontecer.

Quinta-feira

Nuggets no Timberwolves, 20h30 (Jogo 6) Sexta-feira

Knicks no Pacers, a definir (jogo 6)

Celtics x Cavaliers, 20h30 (Jogo 6)* Sábado

Thunder no Mavericks, 20h30 (Jogo 6)* *Se necessário Todos os horários do Leste

Naquela noite, os Lobos dominaram, derrotando o jovem Thunder por 120-95. Gilgeous-Alexander acertou 5 de 19 na derrota.

Em seguida, Alexander-Walker recebeu a tarefa de proteger a estrela do Nuggets, Jamal Murray. De acordo com dados de rastreamento da ESPN, Murray acertou 17 de 40 (42,5%) com Alexander-Walker como o defensor principal e 29 de 53 (54,7%) com qualquer outro jogador do Wolves o defendendo.

Embora Denver tenha vencido a série do primeiro turno por 4 a 1, foi um desempenho defensivo sufocante de Alexander-Walker que levantou sobrancelhas em toda a organização dos Wolves.

“Não acho que ele fosse conhecido como um defensor defensivo ou algo parecido, mas ele realmente se orgulhava e se orgulhava disso”, diz Conley. “E depois que Jaden saiu, foi como se precisássemos de alguém para proteger Jamal. Precisamos de alguém para proteger esses guardas de elite.

“Ele apareceu e atendeu a campainha.”

E Alexander-Walker continuou a fazê-lo. Jogando todos os 82 jogos pela primeira vez em sua carreira e com média de 23,4 minutos por jogo, o recorde de sua carreira, ele manteve os oponentes com 41,1% de arremessos como zagueiro em 2023-24. Per Second Spectrum, que ficou em quarto lugar entre os jogadores que disputaram pelo menos 500 arremessos.

No entanto, ele tem lutado para bloquear os campeões em título nesta pós-temporada. Os Nuggets estão atualmente arremessando 49% enquanto ele é o principal defensor.

“Ele não quer sofrer um gol”, disse o assistente técnico do Wolves, Jim Boylan, à ESPN. “Ele é uma pessoa muito competitiva.”

Nickeil Alexander-Walker tira a bola do guarda do Denver Nuggets, Jamal Murray, em 6 de maio de 2024. Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

DEPOIS DE SER Elaborado por Nova Orleans e negociado três vezes, Alexander-Walker finalmente pôde escolher onde queria jogar quando se tornou um agente livre no verão passado.

Permanecer em Minnesota lhe daria a oportunidade de fazer algo que nunca havia feito antes: começar a temporada com o mesmo treinador com quem terminou o ano anterior.

Finch disse que a equipe o contratou para ambos em um esforço para trazê-lo de volta.

“Foi muito importante contratá-lo novamente”, disse Finch em dezembro. “Vimos o que ele poderia fazer para ajudar esta equipe no ano passado. Ele se sente muito confortável aqui. Acho que apreciamos muito quem ele é como jogador. Agora, a defesa está muito melhor do que esperávamos, e ele entende que esse é o seu bilhete para causar impacto no chão.”

Em julho, Alexander-Walker concordou com um contrato de dois anos no valor de US$ 9 milhões com Minnesota. Pela primeira vez em sua carreira, a função que ele queria e a que sua equipe precisava estavam de acordo.

“Foi uma adesão bidirecional”, diz Boylan. “Nós o compramos, mas ele nos comprou ao mesmo tempo.”

Seus companheiros de equipe também aderiram.

“Para mim, respeito o trabalho mais do que tudo”, disse Gobert à ESPN. “E antes de tudo, adoro a maneira como ele trabalha todos os dias. E isso se traduz na quadra… cada minuto que ele está na quadra. ele tem um propósito.”

Conley diz que viu uma “diferença dia e noite” entre o jogador que conheceu e aquele que vê agora.

Towns, por sua vez, credita a Alexander-Walker mais do que apenas sua defesa.

“Quando realmente precisamos que nossa equipe seja disciplinada para se acalmar, muitas vezes ele é o responsável por essas ações”, diz Towns. “Então, Keil tem sido incrível para nós. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando sobre as grandes coisas que ele faz pelo nosso time.

“Somos super abençoados por tê-lo.”